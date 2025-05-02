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Военные аэродромы Крыма подверглись одной из самых крупных атак дронов

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  • 2.05.2025, 9:53
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Военные аэродромы Крыма подверглись одной из самых крупных атак дронов

Стали известны первые последствия комбинированного удара.

В ночь на 2 мая беспилотники совершили массированную атаку на ряд военных объектов на территории Крыма.

Впервые мощные взрывы были зафиксированы около 1:30 по минскому времени: звуки раздавались в районе Севастополя.

Местные жители сообщают, что звуки взрывов в основном доносились со стороны военных аэродромов, передает паблик «Крымский ветер».

Также крымчане пишут о работе систем ПВО. В небо для перехвата дронов поднимались не только вертолеты, но и истребители.

Около 4:00 местные власти перекрыли всё движение по Крымскому мосту. Атака на полуостров продолжалась до 5:00.

Оккупационные власти утверждают, что Украина использовала не только дроны, но и ракеты типа «Нептун».

Взрывы зафиксированы в районе аэродромов возле Симферополя, Качи, Бельбека, Сак, Новофедоровки и Джанкоя.

После работы российской ПВО в ряде районов полуострова зафиксированы возгорания и пожары.

Оккупационный губернатор Развожаев заявил, что было сбито до 10 дронов, а ВСУ применили комбинированную атаку на Крым.

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