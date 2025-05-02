Бойцы ГУР поразили систему ПВО, ликвидировав 72 солдата армии РФ

Бойцы ГУР поразили систему ПВО, ликвидировав 72 солдата армии РФ2
- 2.05.2025, 11:23
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Успех украинских разведчиков показали на видео.
Украинские разведчики продолжают сокращать численность вражеских подразделений на фронте: военным ГУР удалось не только уничтожить живую силу противника, но и большое количество техники.
С 24 апреля по 1 мая воинам ГУР удалось перевести 72 оккупанта в статус «300-х» и «200-х» на разных направлениях фронта.
На видео, опубликованном в Telegram-канале ГУР, показали, как военные ликвидируют противника в ближнем бою, а также используя БПЛА и артиллерию. Украинским защитникам удалось сбить 7 вражеских дронов, оккупанты также остались без 6 антенн связи.
Усилиями украинских военных в металлолом превращены 4 БТР и 4 артиллерийских установки.
Бойцы ГУР уничтожили также 4 системы РЭБ и существенно сократили автопарк армии РФ - на 26 единиц.
«В результате успешного удара повреждена одна система ПВО», - подчеркнули в разведке. В ГУР пообещали, что «апокалипсис» для оккупантов будет продолжаться.