Бойцы ГУР поразили систему ПВО, ликвидировав 72 солдата армии РФ 2 2.05.2025, 11:23

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Успех украинских разведчиков показали на видео.

Украинские разведчики продолжают сокращать численность вражеских подразделений на фронте: военным ГУР удалось не только уничтожить живую силу противника, но и большое количество техники.

С 24 апреля по 1 мая воинам ГУР удалось перевести 72 оккупанта в статус «300-х» и «200-х» на разных направлениях фронта.

На видео, опубликованном в Telegram-канале ГУР, показали, как военные ликвидируют противника в ближнем бою, а также используя БПЛА и артиллерию. Украинским защитникам удалось сбить 7 вражеских дронов, оккупанты также остались без 6 антенн связи.

Усилиями украинских военных в металлолом превращены 4 БТР и 4 артиллерийских установки.

Бойцы ГУР уничтожили также 4 системы РЭБ и существенно сократили автопарк армии РФ - на 26 единиц.

«В результате успешного удара повреждена одна система ПВО», - подчеркнули в разведке. В ГУР пообещали, что «апокалипсис» для оккупантов будет продолжаться.

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