На Крымском мосту образовались безумные пробки 2.05.2025, 11:55

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В ВМС Украины объяснили, что происходит.

На незаконно построенном РФ Крымском мосту наблюдаются огромные пробки, а ночью вообще там перекрывали движение. По словам представителя ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, из-за наплыва «нелегальных туристов» оккупанты усилили проверки при въезде на путепровод, потому что боятся проникновения диверсантов.

«В русском мире» неделя праздников началась. Соответственно, много желающих оказалось поехать посетить «Крым наш». Делают они это почему-то не через «новоприобретенные имперские территории, а через мост. И соответственно там пробка образовалась в несколько тысяч машин. Конечно это усложнило все проверки, растянуло время. И когда появляется такая массовость, то, соответственно, должна усиливаться и бдительность, потому что во время таких массовых заездов может что-то и произойти», - сказал Плетенчук в эфире телемарафона.

Он добавил, что оккупанты опасаются проникновения в оккупированный Крым вместе с россиянами «нежелательных гостей».

«Потому, что нагрузка увеличивается, все устают, нагрузка увеличивается и диверсанты могли с меньшими препятствиями попасть туда. В любом случае она на них накладывается, они вынуждены повышать бдительность, потому что все прекрасно понимают - мы не отказывались от своих планов относительно того, что этот мост там лишний», - подчеркнул Плетенчук.

Спикер добавил, что ночью оккупанты выводили в Черное море, в Цемескую бухту, что возле Новороссийска, 15 вражеских кораблей, 5 из которых являются носителями крылатых ракет «Калибр». Общий залп на их бортах - до 34 «Калибров». По данным Плетенчука, такие данные были по состоянию на 6 утра 2 мая, но сейчас корабли начинают заходить на свою базу.

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