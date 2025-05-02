Самая массированная атака дронов на аэродромы в Крыму: партизаны узнали подробности 1 2.05.2025, 13:13

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Опубликованы фото со спутника.

В ночь на 2 мая дроны атаковали несколько аэродромов в Крыму. В частности, был нанесен удар по аэродрому «Кача».

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ» и Telegram-канал ASTRA.

«Силы обороны Украины успешно нанесли удар по аэродрому «Кача» в Крыму», - говорится в сообщении «АТЕШ».

Так, агент движения передал оперативную информацию, что прямо сейчас на военном аэродроме «Кача» виден пожар и слышны взрывы и «вероятно, детонируют боеприпасы».

«Таким образом, можно говорить об успешности удара Сил обороны Украины по военным объектам оккупантов в Крыму этой ночью. И, по нашей инсайдерской информации, это далеко не все, что приготовлено рашистам. Ожидаем продолжения», - отмечают партизаны.

Пожары в районе аэродрома «Кача» подтверждают снимки со спутника

При этом в Telegram-канале ASTRA пишут, что во временно оккупированном Крыму, в районе аэродрома Кача и поселка Угловое, после атаки дронов наблюдается увеличение активности пожаров.

Так, местные жители также писали в чатах, что слышали взрывы около винзавода «Инкерман», который находится примерно в 2 км от аэродрома «Кача».

Также ASTRA обратила внимание, что пожар наблюдается в районе Бахчисарайского комбината «Стройиндустрия» - это один из крупнейших предприятий по производству строительных материалов.

По словам гауляйтера Севаастополя Михаила Развожаева, ночная атака беспилотников на оккупированный город стала самой массированной в этом году.

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