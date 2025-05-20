Сват Трампа стал послом США во Франции 20.05.2025, 12:25

Чарльз Кушнер

У него — белорусские корни.

Американский Сенат проголосовал за утверждение кандидатуры Чарльза Кушнера на должность посла США во Франции.

Об этом сообщает CNN.

Чарльз Кушнер является свекром дочери Дональда Трампа Иванки и сватом президента США.

Его кандидатура была утверждена голосами 51 сенатора, 45 проголосовали против.

Отметим, Семья Кушнера тесно связана с Беларусью. Его родители родом из Новогрудка. Мать Чарльза Рая была дочерью зажиточного скорняка Зейделя, у семьи было два магазина. В 1941-м семью Кушнер, как и 24 тысячи евреев из окрестных городов, нацисты отправили в гетто, которое расположилось недалеко от Новогрудского замка. При этом мать 16-летней Раи Хинду и старшую сестру Эстер расстреляли.

Пережив пять отборов на массовые расстрелы, Рая с братом Хоней и другими узниками гетто решили организовать побег. Они стали копать тоннель под ограждением. Сначала использовали руки и ложки, затем придумали хитрые инструменты, которые облегчили работу. Среди узников нашлись электрики, которые смогли провести в тоннель свет, а землю прятали в двойных стенах.

Тоннель вырыли за четыре месяца, 26 сентября 1943 года состоялся побег — самый массовый из концлагерей и гетто за всю войну. Через тоннель сбежали 360 человек, выжить удалось не всем. Уцелевшие, среди них была и Рая Кушнер, присоединились к еврейскому партизанскому отряду братьев Бельских. Там Рая познакомилась с будущим мужем Йозефом Берковицем, который тоже был родом из Новогрудка. Они поженились после войны в Будапеште, при этом Йозеф взял фамилию жены, а вскоре эмигрировали в США.

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