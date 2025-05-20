закрыть
20 мая 2025, вторник, 12:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появилось еще одно доказательство огромных потерь россиян

  • 20.05.2025, 12:33
Появилось еще одно доказательство огромных потерь россиян

В 2024 году российская армия понесла самые большие потери с начала войны.

Властям РФ не хватило денег на захоронения погибших на войне и выплаты семьям убитых и раненых силовиков. Госдуму РФ попросили добавить на это в бюджете-2025 более 700 млн росс. руб.

«Можем объяснить» изучил поправки к бюджету на 2025 год, которые внесло в Госдуму правительство. Оно хочет увеличить финансирование Минобороны на 30 миллиардов российских рублей, а МВД – на 13 миллиардов, резко сократив траты на гражданский сектор, в частности авиастроение.

Самые крупные статьи дополнительных расходов касаются гибели и травм военных и других силовиков:

▪️145,5 млн российских рублей получит Минобороны для возмещения расходов на погребение. На похороны одного военного власти выделяют 51 тысячу российских рублей (а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – 70 тыс.). То есть дополнительных средств хватит на погребение примерно 2800 человек.

▪️На 61,5 млн увеличат расходы на выплаты единовременных пособий членам семей погибших военных, тех, кто стал инвалидом вследствие военной травмы или был признан негодным к дальнейшей службе.

▪️181,2 млн дополнительно выделяется на господдержку военных, участников сборов, инвалидов, получивших увечья при исполнении служебных обязанностей, и членов их семей.

▪️303 млн пойдут на пособия бывшим сотрудникам полиции и Росгвардии, получившим телесные повреждения, исключающие дальнейшую службу, а также на выплаты их семьям и иждивенцам.

Из суммы общего увеличения финансирования госпрограммы «социальная поддержка граждан» (на 1 млрд 127 млн российских рублей) более трех четвертей дополнительных расходов связаны с военными и силовиками, посчитал «МО».

Балансировать выросший дефицит бюджета власти хотят за счет сокращения ассигнований по линии Минпромторга (на 111 млрд росс. рублей) и Минэнерго (на 7 млрд). Под нож пойдут научные исследования, программы по производству летательных аппаратов, судов и госпрограмма развития энергетики.

В 2024 году российская армия понесла самые большие потери с начала войны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров