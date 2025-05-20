Появилось еще одно доказательство огромных потерь россиян
- 20.05.2025, 12:33
В 2024 году российская армия понесла самые большие потери с начала войны.
Властям РФ не хватило денег на захоронения погибших на войне и выплаты семьям убитых и раненых силовиков. Госдуму РФ попросили добавить на это в бюджете-2025 более 700 млн росс. руб.
«Можем объяснить» изучил поправки к бюджету на 2025 год, которые внесло в Госдуму правительство. Оно хочет увеличить финансирование Минобороны на 30 миллиардов российских рублей, а МВД – на 13 миллиардов, резко сократив траты на гражданский сектор, в частности авиастроение.
Самые крупные статьи дополнительных расходов касаются гибели и травм военных и других силовиков:
▪️145,5 млн российских рублей получит Минобороны для возмещения расходов на погребение. На похороны одного военного власти выделяют 51 тысячу российских рублей (а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе – 70 тыс.). То есть дополнительных средств хватит на погребение примерно 2800 человек.
▪️На 61,5 млн увеличат расходы на выплаты единовременных пособий членам семей погибших военных, тех, кто стал инвалидом вследствие военной травмы или был признан негодным к дальнейшей службе.
▪️181,2 млн дополнительно выделяется на господдержку военных, участников сборов, инвалидов, получивших увечья при исполнении служебных обязанностей, и членов их семей.
▪️303 млн пойдут на пособия бывшим сотрудникам полиции и Росгвардии, получившим телесные повреждения, исключающие дальнейшую службу, а также на выплаты их семьям и иждивенцам.
Из суммы общего увеличения финансирования госпрограммы «социальная поддержка граждан» (на 1 млрд 127 млн российских рублей) более трех четвертей дополнительных расходов связаны с военными и силовиками, посчитал «МО».
Балансировать выросший дефицит бюджета власти хотят за счет сокращения ассигнований по линии Минпромторга (на 111 млрд росс. рублей) и Минэнерго (на 7 млрд). Под нож пойдут научные исследования, программы по производству летательных аппаратов, судов и госпрограмма развития энергетики.
В 2024 году российская армия понесла самые большие потери с начала войны.