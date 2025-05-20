закрыть
20 мая 2025, вторник, 14:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пятый самолет российской авиакомпании за неделю совершил аварийную посадку

  • 20.05.2025, 13:21
  • 2,524
Пятый самолет российской авиакомпании за неделю совершил аварийную посадку

Целая эпидемия аварий.

Самолет Airbus A330-300 российской авиакомпании iFLY («АйФлай»), выполнявший рейс из Владивостока в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска из-за «технических неисправностей», сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура, пишет The Moscow Times.

На борту находились 345 пассажиров и 12 членов экипажа. Приземление прошло благополучно, никто не пострадал. В экстренных службах уточнили, что у самолета возникли проблемы с двигателем. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте начало проверку возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (статья 263 УК).

Это уже пятый случай вынужденной посадки самолета российских авиакомпаний из-за поломки за неделю. 18 мая Boeing 757-200 чартерного перевозчика Azur Air, следовавший из Казани в турецкий Даламан, аварийно приземлился в Сочи из-за отказа генератора левого двигателя. В тот же день Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Новосибирска в Иркутск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности шасси. 17 мая еще один лайнер S7 со 150 пассажирами, летевший из Горно-Алтайска в Москву, экстренно сел в Новосибирске. У Airbus A320 отказал двигатель. Такая же проблема возникла у аналогичного самолета «Аэрофлота», который направлялся из Омска в Москву в субботу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров