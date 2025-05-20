Пятый самолет российской авиакомпании за неделю совершил аварийную посадку 20.05.2025, 13:21

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Целая эпидемия аварий.

Самолет Airbus A330-300 российской авиакомпании iFLY («АйФлай»), выполнявший рейс из Владивостока в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска из-за «технических неисправностей», сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура, пишет The Moscow Times.

На борту находились 345 пассажиров и 12 членов экипажа. Приземление прошло благополучно, никто не пострадал. В экстренных службах уточнили, что у самолета возникли проблемы с двигателем. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте начало проверку возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (статья 263 УК).

Это уже пятый случай вынужденной посадки самолета российских авиакомпаний из-за поломки за неделю. 18 мая Boeing 757-200 чартерного перевозчика Azur Air, следовавший из Казани в турецкий Даламан, аварийно приземлился в Сочи из-за отказа генератора левого двигателя. В тот же день Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Новосибирска в Иркутск, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности шасси. 17 мая еще один лайнер S7 со 150 пассажирами, летевший из Горно-Алтайска в Москву, экстренно сел в Новосибирске. У Airbus A320 отказал двигатель. Такая же проблема возникла у аналогичного самолета «Аэрофлота», который направлялся из Омска в Москву в субботу.

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