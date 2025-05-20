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Китай втрое снизил инвестиции в Россию

  • 20.05.2025, 14:11
Китай втрое снизил инвестиции в Россию

Повлияла война.

Несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина о «беспрецедентном» уровне партнерства с Китаем и «безграничных» возможностях для взаимодействия двух стран, китайские инвесторы резко сократили инвестиции в Россию на фоне войны в Украине. Если в 2011–2018 годах в среднем Китай ежегодно инвестировал в российские проекты $1,2 млрд в год, то в 2022–2023 годах показатель упал втрое — до $400 млн. Это следует из доклада Института развивающихся экономик Банка Финляндии (BOFIT), на который обратило внимание издание The Bell.

В вопросе вложений в Россию китайские инвесторы повели себя так же, как и все остальные. Согласно данным Центробанка, за три года войны вложения нерезидентов в реальный сектор российской экономики сократились на 57%. Из $497,7 млрд прямых иностранных инвестиций (ПИИ), которые имелись у бизнеса на 1 января 2022 года, к началу 2025-го осталось лишь $216 млрд — минимальная сумма с 2009 года. Таким образом, надежды Кремля на то, что «дружественные» страны, в число которых входит Китай, заменят России западных инвесторов, оказались тщетными.

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в начале мая Путин заявил, что Россия будет приветствовать появление на своей территории китайских производств. Он отметил, что Москва готова обеспечить «комфортные условия для деятельности компаний из Китая в России» и считает российско-китайские отношения «образцом межгосударственного общения в 21-м веке». Однако до этого власти Китая запретили местным компаниям инвестировать в нефтегазовый сектор России, дали указание автоконцернам не строить заводы в РФ и отказались финансировать проект «Сила Сибири-2». Согласно данным Американского института предпринимательства, последний крупный китайский инвестпроект (от $100 млн) в России датируется 2021 годом. Это были вложения в размере $360 млн от китайской нефтегазовой компании Sinopec в российскую нефтепромышленность.

У России еще до войны была плохая репутация среди китайских инвесторов, говорит директор Берлинского центра Карнеги и один из ведущих российских китаеведов Александр Габуев. По его словам, российские активы для них так же дороги, как на развитых рынках, но, в отличие от последних, в стране нет ни защиты инвестиций, ни понятной судебной системы. При этом более крупные инвестпроекты, вроде «Ямала СПГ», возможны, поскольку их согласованием занимаются на высшем политическом уровне. Также из-за санкций России проще закупать в Китае критически важные компоненты и оборудование, вроде станков с ЧПУ, чем добиться локализации этого производства на территории страны через китайских партнеров, заключил Габуев.

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