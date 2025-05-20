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Кандидат в президенты Польши от «Левых» поддержала Рафала Тшасковского

  • 20.05.2025, 15:22
Кандидат в президенты Польши от «Левых» поддержала Рафала Тшасковского

В первом туре Магдалена Беят набрала 4,23%.

Кандидат в президенты Польши от «Левых» Магдалена Беят заявила, что во втором туре поддержит представителя «Гражданской коалиции» Рафала Тшасковского.

Об этом Магдалена Беят рассказала сегодня, 20 мая, сообщает tvn24.pl. В первом туре кандидат от «Левых» набрала 4,23%.

Напомним, первый тур президентских выборов в Польше состоялся 18 мая.

С минимальным перевесом победил кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский — 31,36%, второй — кандидат от «Права и справедливости» Кароль Навроцкий, набравший 29,54%. Они вышли во второй тур.

Третье место у лидера «Конфедерации» Славомира Менцена — 14,80%.

Четвертым неожиданно стал антиукраинский кандидат Гжегож Браун — 6,34%%, спикер польского Сейма Шимон Головня — 4,99%, кандидат от партии «Вместе» Адриан Зандберг — 4,86%, кандидат от «Левых» Магдалена Беят — 4,23%, журналист Кшиштоф Становский — 1,24%.

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