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США перебросили в Индо-Тихоокеанский регион ключевую подлодку

  • 20.05.2025, 15:31
США перебросили в Индо-Тихоокеанский регион ключевую подлодку

У ВМС США всего четыре такие субмарины.

США усиливают военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе. В частности — с помощью подводной лодки USS Ohio, пишет издание The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Однако все чаще звучат сомнения: действительно ли одной субмарины достаточно для сдерживания Китая?

После начала кризиса на Ближнем Востоке два авианосца были направлены туда, что ослабило позиции США в Азиатско-Тихоокеанском регионе — именно там, где Китай проявляет все большую военную активность. Чтобы частично компенсировать это, в регион был направлен авианосец USS Nimitz, который вскоре будет выведен из эксплуатации. Такая демонстрация силы вряд ли способна впечатлить Пекин.

Тем временем в Гуаме — ключевой точке дислокации американских войск — зафиксировано присутствие атомной подлодки USS Ohio. Этот шаг можно расценить как признание: даже один подводный ракетоносец может сыграть решающую роль.

Переоборудованная из стратегической подлодки с баллистическими ракетами в носитель крылатых ракет, USS Ohio способна нести до 154 «Томагавков» с дальностью до 1600 км. Подлодка также приспособлена для скрытой высадки групп спецназа SEAL, что делает ее крайне эффективной для операций за линией фронта.

У ВМС США всего четыре такие субмарины.

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