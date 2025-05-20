В США досрочно завершили производство первого образца новой ядерной бомбы B61-13 1 20.05.2025, 16:05

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Новое оружие предназначено для поражения хорошо защищенных целей.

В Соединенных Штатах завершили производство первого образца новой ядерной гравитационной бомбы B61-13 — примерно на год раньше, чем планировалось.

Об этом сообщило Министерство энергетики США.

B61-13 является модернизированной версией предыдущей модели B61-12 и обладает большей максимальной мощностью. В ведомстве отмечают, что новое оружие предназначено для поражения хорошо защищённых целей, в частности подземных командных центров и объектов, расположенных на большой площади.

Планы по созданию B61-13 были объявлены в 2023 году. Она должна заменить вариант B61-7, который ранее предполагалось вывести из эксплуатации после поступления B61-12. Также B61-12 должна заменить варианты B61-3 и B61-4. B61 остаётся самым старым семейством ядерных гравитационных бомб США.

«Завод Pantex завершил производство первой серийной единицы B61-13. Это важный этап в модернизации ядерного арсенала США, выполненный на год раньше графика», — говорится в сообщении.

Министр энергетики Крис Райт заявил, что это достижение является ответом на растущие вызовы в сфере глобальной безопасности. По его словам, успешное изготовление первого образца является «сигналом силы» как для союзников США, так и для противников.

NNSA has completed the First Production Unit of the B61-13 nuclear gravity bomb @PantexPlant. This is a major accomplishment for stockpile modernization. Thanks to the entire NNSA team who worked to achieve this milestone nearly a year ahead of schedule.https://t.co/XNlOZsS1JU pic.twitter.com/Y4ETedebz6 — NNSA (@NNSANews) May 19, 2025

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