Си Цзиньпин отказался встречаться с Лукашенко? 7 21.05.2025, 7:40

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Политолог напомнил о визите, который так и не состоялся.

Директор исследовательской программы по Восточному Соседству ЕС и по России Финского института международных отношений Аркадий Мошес в интервью «Филину» прокомментировал миротворческие потуги Лукашенко:

— Над этим уже даже не смеются. Это просто игнорируют. Потому что европейцы во время прошлых минских процессов уже создавали картинку, будто бы Лукашенко реально играл посредническую роль.

Так можно сказать, что и швейцар в гостинице, где проходили заседания, тоже играл посредническую роль. И официант, который подносил кофе.

Человек, который обслуживает, вряд ли может считаться посредником. Но европейцы сознательно делали вид, что Лукашенко действительно посредник. Они тогда очень сильно хотели оторвать его от России, и поэтому дали ему эту возможность в надежде, что, может, из этого что-нибудь получится.

Они подыграли Лукашенко. И сейчас у него ничего кроме этих старых сценариев нет.

И он их использует, чтобы прогрызть хоть какой-то выход из норки, которую для него построила Россия, или он сам ее построил для России, чтобы она его же в ней и держала.

Аркадий Мошес не исключает, что у Лукашенко есть определенные обиды на Москву:

— Ему не оказывают должного почета и уважения, на которые мог бы рассчитывать главный союзник.

С китайцами, судя по всему, у него ничего не получилось тоже не без участия Москвы. Помните, он еще в конце прошлого года анонсировал визит в КНР, который так и не состоялся?

На параде 9 мая лично ему никаких особых почестей не воздавали — был как все.

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