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БПЛА «парализовали» российскую авиацию вокруг Москвы

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  • 21.05.2025, 7:59
  • 7,156
БПЛА «парализовали» российскую авиацию вокруг Москвы

В нескольких областях России из-за взрывов закрыли аэропорты.

В ночь на 21 мая в нескольких областях Российской Федерации ограничивали работу аэропортов. В регионах фиксировали беспилотники, работали силы и средства ПВО, и были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.

Как аэропорты закрывали

Еще вечером накануне российские медиа распространяли объявления «Росавиации» о введении плана «Ковер» в калужских аэропортах «Грабцево», «Кубинка», «Ермолино» и нескольких других.

Кроме того, было «закрыто небо» над Тулой. Данные ограничения в работе аэропортов объясняли мерами безопасности, якобы из-за угрозы из-за беспилотников.

В указанных аэропортах запрещалось осуществлять посадки и вылеты для рейсов. Пилотам советовали направлять самолеты «в запасные аэропорты Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля или Москвы - Домодедово, Жуковский, Шереметьево или Внуково», передает Telegram-канал Mash.

Уже под утро в России ограничили работу ярославского аэропорта «Туношна» и костромского - «Сокеркино». Там «Росавиацией» был объявлен план «Ковер» якобы на фоне угрозы БПЛА, рассказывают росмедиа.

Взрывы в областях

На серию взрывов жаловались в сети жители Тульской области около половины двенадцатого ночи.

Как рассказывал Тг-канал Mash, в Тульской области рассказывали о «громких хлопках» в Алексине. Также росмедиа писали, что после этого был «массовый сбой сотовой связи и интернета».

Уже после полуночи в российских пабликах рассказали о нескольких взрывах в Рязанской области, в частности над городом Рязань. Как сообщал ТГ-канал SHOT, местные жители в целом «насчитали около 5 громких хлопков, которые были слышны в разных частях города» Рязань.

Российские пропагандистские каналы писали о работе ПВО по беспилотникам, которые якобы запустила украинская сторона. При этом местные власти не сообщали о каких-то последствиях «на земле».

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