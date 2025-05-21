CNN: Израиль готовит удар по ядерным объектам Ирана 21.05.2025, 9:15

Появились данные американской разведки.

Американская разведка считает, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам, несмотря на то, что администрация президента США Дональда Трампа пытается достичь дипломатического соглашения с Тегераном.

Об этом CNN сообщили несколько американских чиновников, знакомых с последней разведывательной информацией.

Американские чиновники заявили, что такой потенциальный удар стал бы открытым вызовом Трампу, а также может спровоцировать более широкий региональный конфликт на Ближнем Востоке.

Чиновники предупреждают, что окончательное решение израильского руководства еще не принято и что на самом деле в правительстве США существуют глубокие разногласия относительно вероятности того, что Израиль в конечном итоге пойдет на такой шаг.

«Но вероятность удара Израиля по иранскому ядерному объекту значительно возросла в последние месяцы. А перспектива соглашения между США и Ираном, достигнутого при посредничестве Трампа, которое не предусматривает вывоз всего иранского урана, делает удар еще более вероятным», – заявил собеседник, осведомленный об информации от разведки США.

Собеседники утверждают, что повышенная обеспокоенность вызвана не только публичными и частными заявлениями высокопоставленных израильских чиновников о том, что они рассматривают такой шаг, но и перехваченными сообщениями израильских служб и наблюдениями за движением израильских военных, которые могут свидетельствовать о неизбежном ударе.

В частности, по их словам, среди военных приготовлений, которые наблюдают США, есть перемещение авиационных боеприпасов и завершение воздушных учений.

Израильский собеседник сообщил, что Израиль будет готов самостоятельно провести военные действия, если США заключат с Ираном соглашение, которое он назвал «плохим» и неприемлемым для Израиля.

«Я думаю, что более вероятно, что они нанесут удар, чтобы попытаться сорвать соглашение, если сочтут, что Трамп согласится на «плохое соглашение», – сказал другой собеседник, знакомый с разведданными США.

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