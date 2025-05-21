Санслужба не впустила в Россию колбасу и молоко из Беларуси

Санслужба не впустила в Россию колбасу и молоко из Беларуси3
- 21.05.2025, 10:33
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И дело не только в качестве.
Россельхознадзор неустанно бдит. На этот раз его специалисты развернули 2 т мясной и молочной продукции. И дело не только в качестве, пишет «Точка».
Три микроавтобуса, доверху набитые продуктами, направлялись в Россию, умышленно объезжая официальные пункты ветеринарного контроля. То есть они собирались нелегально ввезти в Брянскую область крупную партию колбасы и молока.
Но на пути нарушителей стали специалисты Россельхознадзора, которые как раз проводили рейд. Инспекторы попросили предоставить ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Но их у водителей не оказалось.
И это лишь полбеды. Санслужба констатировала: во-первых, продукты перевозились в автомобилях, не предназначенных для транспортировки пищевой продукции; во-вторых, не был соблюден температурный режим хранения.
Весь груз вернули на территорию Беларуси. Нарушители привлечены к административной ответственности.
В Россельхознадзоре отчитались: всего же с начала года в Беларусь возвращено около 10 т различной животноводческой продукции. Причина – ее перевозили без ветеринарных сопроводительных документов, в том числе минуя официальные пункты ветеринарного контроля.