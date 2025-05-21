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ЕС ввел санкции против судов, перевозивших СПГ с российского завода «Ямал»

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  • 21.05.2025, 11:37
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ЕС ввел санкции против судов, перевозивших СПГ с российского завода «Ямал»

Корабли управляются токийской компанией.

Европейский союз ввел санкции против трех судов, которые помогали перевозить грузы с российского завода «Ямал СПГ». Этот шаг должен еще больше сократить доходы Москвы от продажи энергоносителей.

Издание Bloomberg пишет, что суда North Moon, North Ocean и North Light включены в 17-й пакет санкций ЕС. Эти суда находятся под управлением токийской компании Mitsui OSK Lines Ltd., ведущего оператора СПГ-перевозчиков.

Неожиданные санкции в отношении судов одной из известных судоходных компаний подчеркивают все более активные усилия ЕС, направленные на то, чтобы подтолкнуть Москву к заключению мирного соглашения с Украиной. Недавно ЕС запретил перевалку российского сжиженного природного газа, предназначенного для Азии, в европейских портах, поэтому эти операции перенесли в порт Мурманска. Данное решение хоть и увеличило время в пути до Китая, но позволило «Ямал СПГ» продолжить отправку грузов.

«Суда эксплуатируются таким образом, чтобы способствовать или поддерживать действия или политику по эксплуатации, развитию или расширению энергетического сектора в России, включая энергетическую инфраструктуру», - сообщили в Европейском совете.

В свою очередь Mitsui OSK Lines подтвердила, что три судна находятся под ее управлением.

«Мы намерены в полной мере сотрудничать с правительствами ЕС и Японии в соблюдении санкций. Мы проведем консультации с различными сторонами и примем соответствующие меры», - говорится в заявлении компании.

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