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В частных учреждениях образования Светлогорска начались политические чистки

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  • 21.05.2025, 11:57
  • 2,870
В частных учреждениях образования Светлогорска начались политические чистки

Увольняют всех, кого заметили в нелояльности к власти.

В Светлогорске в школы, детские сады, центры детского творчества и другие образовательные учреждения поступило указание провести политические чистки. Уволить с работы требуют всех сотрудников, которых с 2020 года привлекали к административной или уголовной ответственности по политическим мотивам, пишут правозащитники «Гомельской Весны».

Соответствующее распоряжение чиновники от образования направили даже в частные учреждения, оказывающие образовательные или воспитательные услуги. Причем увольнять требуют не только педагогический, но и обслуживающий персонал.

Вместе с тем в другом районе Гомельщины о таком указании пока не слышали. Там увольнения людей, репрессированных по политическим мотивам, тоже происходят, но — тихо.

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