В частных учреждениях образования Светлогорска начались политические чистки

В частных учреждениях образования Светлогорска начались политические чистки2
- 21.05.2025, 11:57
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Увольняют всех, кого заметили в нелояльности к власти.
В Светлогорске в школы, детские сады, центры детского творчества и другие образовательные учреждения поступило указание провести политические чистки. Уволить с работы требуют всех сотрудников, которых с 2020 года привлекали к административной или уголовной ответственности по политическим мотивам, пишут правозащитники «Гомельской Весны».
Соответствующее распоряжение чиновники от образования направили даже в частные учреждения, оказывающие образовательные или воспитательные услуги. Причем увольнять требуют не только педагогический, но и обслуживающий персонал.
Вместе с тем в другом районе Гомельщины о таком указании пока не слышали. Там увольнения людей, репрессированных по политическим мотивам, тоже происходят, но — тихо.