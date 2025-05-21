Дрон Франкенштейна: ВСУ сбили необычный БПЛА-разведчик россиян 21.05.2025, 12:09

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Видеофакт.

Украинские военнослужащие из подразделения Samurai поразили вражеский разведывательный беспилотник, вероятно, собранный с двух разных дронов.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале WU Samurai. Авторы обратили внимание на необычный внешний вид дрона.

«Походу склепали из двух один — и тот на свалку», — говорится в подписи к видео.

Судя по видео, российский БПЛА-разведчик был уничтожен с помощью зенитного дрона от украинской компании «Дикие Шершни».

«Сбили разведФранкенштейна. Воины WU Samurai набили руку на Zala, Ланцетах и сбивают теперь новые «творения» россиян», — отметили разработчики в своем Telegram-канале.

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