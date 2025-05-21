Дрон Франкенштейна: ВСУ сбили необычный БПЛА-разведчик россиян
- 21.05.2025, 12:09
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Видеофакт.
Украинские военнослужащие из подразделения Samurai поразили вражеский разведывательный беспилотник, вероятно, собранный с двух разных дронов.
Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале WU Samurai. Авторы обратили внимание на необычный внешний вид дрона.
«Походу склепали из двух один — и тот на свалку», — говорится в подписи к видео.
Судя по видео, российский БПЛА-разведчик был уничтожен с помощью зенитного дрона от украинской компании «Дикие Шершни».
«Сбили разведФранкенштейна. Воины WU Samurai набили руку на Zala, Ланцетах и сбивают теперь новые «творения» россиян», — отметили разработчики в своем Telegram-канале.