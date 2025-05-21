Nissan возродил популярную доступную модель в новом формате 2 21.05.2025, 12:17

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Мультимедийную систему дополнили сервисами Google.

Nissan Micra возвращается на рынок. Возрожденная компактная модель кардинально изменилась и стала электрокаром.

О новом Nissan Micra рассказали на официальном сайте японского автопроизводителя.

Электромобиль Nissan Micra является собратом Renault 5 E-Tech и сохраняет его рубленый дизайн в стиле 80-х годов. Вместе с тем, хэтчбек отличается иными передней и задней частью с оригинальными круглыми фарами и фонарями. Кроме того, у него особые бамперы, а боковины украсили выштамповками. Все версии модели получили 18-дюймовые диски.

Размеры Nissan Micra 2026:

длина — 3998 мм;

ширина — 1798 мм;

высота — 1500 мм;

колесная база — 2540 мм;

масса — 1400-1524 кг.

В салоне установили два 10,1-дюймовых дисплея на передней панели, а цвет подсветки можно изменить (доступны 48 различных оттенков). Мультимедийная система дополнена сервисами Google. Объем багажника составляет 326-1106 л.

Новый Nissan Micra 2026 дебютировал в двух модификациях:

122 л. с. и 225 Н∙м, батарея на 40 кВт∙ч, запас хода 310 км;

150 л. с. и 245 Н∙м, батарея на 52 кВт∙ч, запас хода 408 км.

Быстрая (мощностью до 100 кВт) зарядка батареи на 80% занимает полчаса. Кроме того, есть функция двунаправленной зарядки — можно питать от авто электроприборы.

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