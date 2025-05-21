Nissan возродил популярную доступную модель в новом формате

Nissan возродил популярную доступную модель в новом формате2
- 21.05.2025, 12:17
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Мультимедийную систему дополнили сервисами Google.
Nissan Micra возвращается на рынок. Возрожденная компактная модель кардинально изменилась и стала электрокаром.
О новом Nissan Micra рассказали на официальном сайте японского автопроизводителя.
Электромобиль Nissan Micra является собратом Renault 5 E-Tech и сохраняет его рубленый дизайн в стиле 80-х годов. Вместе с тем, хэтчбек отличается иными передней и задней частью с оригинальными круглыми фарами и фонарями. Кроме того, у него особые бамперы, а боковины украсили выштамповками. Все версии модели получили 18-дюймовые диски.
Размеры Nissan Micra 2026:
длина — 3998 мм;
ширина — 1798 мм;
высота — 1500 мм;
колесная база — 2540 мм;
масса — 1400-1524 кг.
В салоне установили два 10,1-дюймовых дисплея на передней панели, а цвет подсветки можно изменить (доступны 48 различных оттенков). Мультимедийная система дополнена сервисами Google. Объем багажника составляет 326-1106 л.
Новый Nissan Micra 2026 дебютировал в двух модификациях:
122 л. с. и 225 Н∙м, батарея на 40 кВт∙ч, запас хода 310 км;
150 л. с. и 245 Н∙м, батарея на 52 кВт∙ч, запас хода 408 км.
Быстрая (мощностью до 100 кВт) зарядка батареи на 80% занимает полчаса. Кроме того, есть функция двунаправленной зарядки — можно питать от авто электроприборы.