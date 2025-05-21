закрыть
21 мая 2025, среда, 13:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Центральной России «упал» мобильный интернет

2
  • 21.05.2025, 12:32
  • 1,820
В Центральной России «упал» мобильный интернет

На фоне налета украинских дронов.

В регионах Центральной России, включая Москву и Подмосковье, 21 мая фиксируется масштабный сбой в работе мобильного интернета. Проблемы, согласно данным мониторинговых сервисов Downdetector и Сбой.рф, наблюдаются у всех основных операторов связи — МТС, Т2, «Мегафона», «Билайна», пишет The Moscow Times.

О перебоях с доступом в интернет сообщили жители Владимирской, Тульской, Саранской, Архангельской, Мурманской и Липецкой областей, Краснодарского края и подмосковных Клина, Королева, Щелкова и Балашихи. В Московской области доступа в интернет отсутствует еще с ночи, уточняет «Осторожно, Москва». Пользователи всех основных операторов жалуются на отсутствие мобильного интернета и возможности совершить звонки. В «Билайне» подтвердили проблемы со связью в Московской области и заявили о «не зависящих от оператора» причинах. «Мегафон» также допустил сложности «по внешним причинам».

Проблемы с доступом также возникли у мессенджера Telegram, YouTube, Instagram и TikTok. Mash со ссылкой на данные мониторинга пишет, что сбои затронули сервис «Госключ», систему «Контур» и игровую платформу Steam.

Утром стало известно, что мобильный интернет отключили в Липецкой области из-за атаки дронов ВСУ. «Как только обстановка позволит — доступ к мобильному интернету будет восстановлен. Важно: стационарный интернет и подключения по Wi-Fi работают в штатном режиме», — сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он попросил отнестись к ограничениям с пониманием.

Накануне в России рухнули государственные сервисы. По данным Downdetector, недоступными оказались сайты Федеральной налоговой службы (ФНС), платформы по маркировке товаров «Честный знак», а также системы для подписания юридических документов «Госключ».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров