В Центральной России «упал» мобильный интернет 2 21.05.2025, 12:32

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На фоне налета украинских дронов.

В регионах Центральной России, включая Москву и Подмосковье, 21 мая фиксируется масштабный сбой в работе мобильного интернета. Проблемы, согласно данным мониторинговых сервисов Downdetector и Сбой.рф, наблюдаются у всех основных операторов связи — МТС, Т2, «Мегафона», «Билайна», пишет The Moscow Times.

О перебоях с доступом в интернет сообщили жители Владимирской, Тульской, Саранской, Архангельской, Мурманской и Липецкой областей, Краснодарского края и подмосковных Клина, Королева, Щелкова и Балашихи. В Московской области доступа в интернет отсутствует еще с ночи, уточняет «Осторожно, Москва». Пользователи всех основных операторов жалуются на отсутствие мобильного интернета и возможности совершить звонки. В «Билайне» подтвердили проблемы со связью в Московской области и заявили о «не зависящих от оператора» причинах. «Мегафон» также допустил сложности «по внешним причинам».

Проблемы с доступом также возникли у мессенджера Telegram, YouTube, Instagram и TikTok. Mash со ссылкой на данные мониторинга пишет, что сбои затронули сервис «Госключ», систему «Контур» и игровую платформу Steam.

Утром стало известно, что мобильный интернет отключили в Липецкой области из-за атаки дронов ВСУ. «Как только обстановка позволит — доступ к мобильному интернету будет восстановлен. Важно: стационарный интернет и подключения по Wi-Fi работают в штатном режиме», — сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он попросил отнестись к ограничениям с пониманием.

Накануне в России рухнули государственные сервисы. По данным Downdetector, недоступными оказались сайты Федеральной налоговой службы (ФНС), платформы по маркировке товаров «Честный знак», а также системы для подписания юридических документов «Госключ».

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