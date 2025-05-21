Politico: Прекращения огня в Украине не будет 4 21.05.2025, 12:40

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Фото: Getty Images

Есть ряд причин.

Война в Украине продолжается без перспективы прекращения огня. Путин, судя по всему, готов вести этот конфликт бесконечно, пишет Politico перевод — сайт Charter97.org).

Владимир Мединский, бывший министр культуры России и близкий советник Путина, недавно заявил, что Россия готова вести войну столько, сколько потребуется для победы или капитуляции Украины. В качестве примера он привел Северную войну (1700–1721 гг.), когда Россия сражалась со Швецией 21 год. По мнению Мединского, Россия пойдет таким же путем, несмотря на попытки заключить перемирие.

Мединский, известный своей пророссийской позицией и критикой историков ГУЛАГа, недавно возглавлял московскую делегацию на переговорах в Стамбуле. Однако эти переговоры не приблизили мир.

Президент США Дональд Трамп, несмотря на некоторые надежды на роль посредника, фактически отказывается активно добиваться мира. В недавнем телефонном разговоре с Путиным не было никаких сдвигов к прекращению конфликта. Более того, Трамп заявил, что переговоры о мире могут вести только Россия и Украина, назвав конфликт «европейской проблемой».

Аналогичное заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс, который отметил: если мирные переговоры не дадут результата, США выйдут из процесса.

Такой настрой только укрепляет позиции Кремля. Российские власти хорошо понимают, что Трамп склонен терять интерес к долгим переговорам, что уже проявлялось в его отношениях с лидером Северной Кореи.

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Россия лишь формально участвует в переговорах, играя на время, и пока не настроена на реальный мир. По его словам, слова Путина не стоят больше, чем действия — а действия свидетельствуют о нежелании прекращать войну.

Кремль категорически отказывается от прекращения огня без существенных уступок — прежде всего, отказа Украины от членства в НАТО, гарантии «геополитического нейтралитета» и признания аннексии Крыма и четырех восточных регионов.

В таком положении Украина и ее президент Владимир Зеленский не могут пойти на такие уступки без серьезного внутреннего кризиса. Поддержка украинской армии и общества остается решающим фактором, и уступки Кремлю вызвали бы массовое недовольство и раскол в стране.

Россия же пользуется этим, ожидая, что США и Запад устанут от конфликта и снимут давление с Путина.

Бывший посол США в Украине Бриджет Бринк, недавно покинувшая свой пост, заявила, что американская политика больше оказывает давление в Украину, чем на агрессора — Россию.

Пока мировое сообщество не будет готово серьезно давить на Москву, пока западные страны не изменят свою позицию, война в Украине будет продолжаться — возможно, десятилетиями.

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