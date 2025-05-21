NYT: Наступает новая эра поиска в интернете 8 21.05.2025, 13:46

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Google представила ИИ-чатбот.

Компания Google официально представила радикальное обновление своей поисковой системы — режим ИИ, который превращает привычный поиск в интерактивный чат с искусственным интеллектом. Это решение знаменует собой крупнейший сдвиг в стратегии компании за последние 25 лет, пишет The New York Times перевод — сайт Charter97.org).

Теперь пользователи смогут задавать уточняющие вопросы и получать развернутые ответы от ИИ. По словам гендиректора Google Сундара Пичаи, это «полный пересмотр подхода к поиску». Он отметил, что тестирование показало резкое изменение того, как пользователи взаимодействуют с системой.

Новый функционал стал центральным элементом ежегодной конференции Google для разработчиков. Помимо ИИ-поиска, компания также представила функции автоматической очистки электронной почты, умных ответов в Gmail и ИИ-инструменты для покупок.

Такой шаг является попыткой Google опередить конкурентов, таких как ChatGPT от OpenAI. Несмотря на это, компания долго сдерживалась, опасаясь ухудшения качества и потерь в ключевом рекламном бизнесе, который принес почти $200 млрд дохода в прошлом году.

ИИ-системы, хотя и впечатляют, по-прежнему допускают ошибки. Один из примеров — совет Google ИИ в прошлом году «есть камни». Кроме того, Apple сообщила о падении трафика в Google-поиске впервые за 22 года, что может свидетельствовать о росте популярности альтернативных ИИ-инструментов.

ИИ также интегрирован в браузер Chrome — теперь можно открывать специальное окно с помощником, который отвечает на вопросы по содержанию текущего сайта.

Кроме того, Google показала прототип умных очков на Android XR, способных с помощью ИИ идентифицировать объекты и отображать текст. Очки пока находятся на стадии разработки, и их демонстрация сопровождалась техническими неполадками. Партнёрами проекта стали Warby Parker и Gentle Monster.

Вместе с Meta, Apple и OpenAI, Google стремится перенести ИИ с телефонов на лицо пользователя — в реальном времени и с постоянной готовностью помогать. Как отметил аналитик Бен Баджарин: «Это не заменит смартфон в ближайшее время, но мы близки к тому, чтобы ИИ-помощники всегда были с нами».

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