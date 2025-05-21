ВСУ отбили массированный штурм российской бронетехники и пехоты 21.05.2025, 17:05

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Сокрушительный удар нанесла артиллерия и FPV-дроны.

Бойцы 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ отбили очередной штурм российской бронетехники и пехоты на Новопавловском направлении.

Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск «Хортиця», информирует censor.net.

«Благодаря бойцам бригады ДШВ очередной штурм российских оккупантов с бронетехникой и высадкой пехоты в лесополосе потерпел полный провал. Наши защитники заблаговременно обнаружили вражескую технику - по ней нанесли сокрушительный удар артиллерией и FPV-дронами», — говорится в сообщении.

Российские пехотинцы, которые успели высадиться и пытались спрятаться в лесополосах, были обнаружены дронами с тепловизионными камерами и уничтожены.

71-я егерская бригада ДШВ уничтожила штурм российской бронетехники и пехоты на Новопавловском направлении с помощью артиллерии и FPV-дронов.

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