ЕС вводит налог на мелкие посылки из Китая 9 21.05.2025, 17:47

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Под ударом китайские гиганты Shein и Temu.

Европейский союз предложил ввести фиксированную пошлину в размере 2 евро на каждую мелкую посылку, отправляемую напрямую потребителям. В первую очередь — из Китая. Новый сбор затронет онлайн-ритейлеров. К примеру — Temu и Shein, и может значительно изменить рынок электронной торговли в Европе, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Что изменится?

Сейчас посылки стоимостью менее 150 евро освобождаются от таможенных сборов в ЕС. Однако с принятием нового закона это правило перестанет действовать. Теперь каждая такая посылка будет облагаться налогом в размере 2 евро, если она направляется непосредственно покупателю. Если же товары отправляются на склады в ЕС, ставка составит 0,50 евро.

По словам еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича, в прошлом году на территорию ЕС было ввезено 4,6 миллиарда мелких посылок, из которых более 90% прибыли из Китая. Такая нагрузка создает серьезные трудности для таможенных служб, особенно в части проверки качества и безопасности товаров.

«Новый сбор компенсирует издержки и нагрузку на систему», — заявил Шефчович, выступая в Европарламенте. Часть доходов от налога также пойдет в бюджет ЕС.

Глобальные меры против дешевого импорта

Этот шаг ЕС стал реакцией на аналогичные действия США, где при администрации президента Дональда Трампа были введены новые пошлины на китайские товары. Недавно Соединенные Штаты скорректировали тариф на мелкие посылки стоимостью до $800, снизив его с 120% до 54%, но при этом сохранили фиксированную плату в $100 за каждую посылку.

На фоне этих ограничений возникли опасения, что китайские интернет-магазины могут перенаправить потоки товаров в Европу, чтобы избежать американских пошлин. ЕС решил не дожидаться возможного наплыва дешевого импорта и принял упреждающие меры.

Реакция рынка

Местные европейские ритейлеры давно выражают недовольство тем, что китайские конкуренты, по их мнению, обходят строгие европейские стандарты безопасности и сертификации, получая тем самым несправедливое преимущество на рынке.

Shein и Temu, в свою очередь, заявляют о готовности к сотрудничеству и соблюдению потребительских стандартов. Temu сообщает о 92 миллионах пользователей в ЕС, а Shein — о более чем 130 миллионах.

До недавнего времени обе платформы активно пользовались так называемым «порогом минимальной стоимости» («de minimis»), позволяющим импортировать товары низкой стоимости без уплаты пошлин. Новая инициатива ЕС фактически отменяет это преимущество.

Новая пошлина может существенно изменить баланс на рынке онлайн-торговли в ЕС. Китайским гигантам теперь будет сложнее демпинговать цены, а европейские розничные сети получат шанс на более честную конкуренцию. Ожидается, что обсуждение и возможное принятие меры вызовут активную реакцию со стороны потребителей и торговых площадок.

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