Украинский МиГ-29 уничтожил «Шахед» 21.05.2025, 18:08

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Пилот показал видео ночного боя.

Российская армия почти каждую ночь атакует территории Украины ударными дронами типа «Шахед». Им дает отпор украинская авиация.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

На видео показана ночная боевая работа летчика Yellowtail с борта истребителя МиГ-29. А в частности — уничтожение вражеского ударного дрона типа «Шахед» во время отражения российского массированного авиационного удара по инфраструктуре Украины.

Как рассказали в Воздушных силах, Yellowtail — летчик бригады тактической авиации Воздушное командование «Запад».

«Он постоянно готов по боевому приказу поднять боевую машину в небо для защиты родной земли от вражеских ударов с воздуха. На его боевом счету более сотни боевых вылетов», - пишут в Воздушных силах.

Стоит заметить, что для отражения российских ракетно-авиационных ударов по Украине привлекаются все силы и средства воздушного командования: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы и при необходимости — истребительная авиация.

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