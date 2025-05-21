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Курс биткоина обновил исторический максимум

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  • 21.05.2025, 18:39
Курс биткоина обновил исторический максимум

Цена первой криптовалюты поднялась выше $109,5 тыс.

Курс биткоина (BTC) обновил исторический максимум. Цена первой криптовалюты, по данным CoinMarketCap достигла $109,4 тыс. На бирже Coinbase также рекорд был превышен — $109 500. Цена BTC на Binance достигла 109 458 в паре с USDT.

На 18:10 по Минску 21 мая BTC торгуется около $109,2 тыс., по данным CoinMarketCap.

За сутки ведущий цифровой актив подорожал на 4,3%, его капитализация достигла $2,16 трлн. Общая капитализация криптовалют за это время выросла на 4%, до $3,43трлн.

Предыдущий исторический максимум биткоина был зафиксирован 20 января, когда курс достиг $109 359 на бирже Coinbase и 109 588 USDT на Binance.

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