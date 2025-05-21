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Россельхознадзор: Белорусские креветки содержат мышьяк

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  • 21.05.2025, 20:08
  • 1,408
Россельхознадзор: Белорусские креветки содержат мышьяк

Морепродукты «приплыли» в Россию из Минска.

Российская служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю обратилась к Департаменту ветеринарного и продовольственного контроля Минсельхозпрода Беларуси с важной просьбой.

В частности, Россельхознадзор попросил белорусских коллег усилить лабораторный контроль продукции от семи компаний республики.

По данным россиян, креветки минской фирмы ООО «Ультрапродукт», которые собирались отправить на прилавки РФ, содержали мышьяк.

Важно отметить, что мышьяк естественного происхождения, находящийся в органических формах, присутствует практически во всех морепродуктах. Такая разновидность вещества менее токсична. Однако неорганические формы мышьяка представляют реальную угрозу здоровью.

Кроме того, ведомство обязало усилить контроль за двумя предприятиями из Смолевичей: мясоперерабатывающим «Смолевичи Бройлер» и производителем сыра «Смолевичи Молоко». Там была найдена кишечная палочка.

В продукции еще нескольких белорусских компаний нашли другие опасные бактерии и вещества: в птице могилевского «Серволюкс Агро» – листерии, в сухих молочных продуктах из Глубокого и сметане из Полоцка – избыток дрожжей.

Наконец, проверка корма для животных из Жабинки показала присутствие незаявленных компонентов ГМО.

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