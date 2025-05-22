Дроны массированно атаковали Москву и еще несколько областей РФ
- 22.05.2025, 7:41
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Российская столица находится под ударом второй день подряд.
Российская Федерация вторые сутки подряд находится под атакой ударных беспилотников. Дроны массированно атакуют приграничные с Украиной области и Москву.
Неизвестные дроны совершили атаку на Москву, Тулу, Новомосковск, передает УНИАН.
Тульский губернатор Дмитрий Миляев сообщил в телеграм-канале, что в Туле упали обломки беспилотника, повреждены несколько домов.
«Средства ПВО Минобороны России отражают уже десятую волну воздушной атаки. Один из беспилотников врезался в крышу многокватирного дома в Пролетарском округе города Тулы. Также в результате падения обломков БПЛА повреждения получили жилые и нежилые здания еще по ряду адресов в областной столице», - сообщил он.
Ранее российский телеграм-канал SHOT написал со ссылкой на местных, что в небе над Тулой прогремело около десятка взрывов.
При этом продолжается налет на Новомосковск — второй по величине город Тульской области, где расположен химический комбинат и еще несколько предприятий.
Канал Baza сообщил, что местные жители насчитали не менее 19 взрывов.
Московский мэр Сергей Собянин также заявил о налете дронов на российскую столицу. Он даже сообщил, что уже сбиты 32 летевших на Москву дрона.
Под утро Росавиация объявила, что в московских аэропортах Домодедово и Жуковский снова введены «временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов».