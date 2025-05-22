Москву и европейскую часть РФ атаковало более 400 дронов 5 22.05.2025, 10:24

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Налет длился 48 часов.

Российскую Федерацию в течение двух суток атаковали более 400 беспилотников, жители европейских регионов жаловались на взрывы и отсутствие интернета. В Москве закрыли аэропорты и объявили план «Ковер» на время охоты за дронами, пишет «Фокус».

Об атаке дронов на РФ и о последствиях работы средств ПВО написало росСМИ Baza в Telegram-канале. Об итогах налета, который длился 24 часа, сообщило российское Минобороны.

Російське міноборони звітує про майже 400 збитих БпЛА за добу.



Атака дронами на рф почалась вчора, близько 20:00, і зачепила Орловську, Брянську, Курську, Московську, Володимирську, Рязанську, Бєлгородську, Тульську, Калузьку, Липецьку області. pic.twitter.com/YA4rghpKCo — Vlb Sta Київський Сирець (@StaVlb) May 22, 2025

РосСМИ информировало о налете с вечера 21 мая. Например, еще в 21:40 в канале рассказали о сбитии БПЛА над Рязанью. Тогда же мэр Москвы Сергей Собянин отчитался об обезвреживании девяти дронов, которые летели на российскую столицу и угрожали аэропорту «Домодедово». Через несколько часов появилось сообщение о появлении беспилотников в Туле: об этом заявил местный губернатор. Также появилось фото пожара и сообщили о плане «Ковер» и закрытии аэропортов вокруг Москвы: «Домодедово», «Жуковский» и «Внуково».

Через несколько часов Собянин сообщил о сбитии еще 16 БПЛА. Кроме того, было громко в городе Новомосковск Тульской области: россияне публиковали видео, на которых слышно звук мотора БПЛА и взрывы. Ориентировочно, в соцсетях насчитали 19 взрывов.

🇷🇺Украинские БПЛА также массово атаковали город Новомосковск. Местные жители насчитали около 19 взрывов. pic.twitter.com/Bs2EmGQkhP — миллиард казахстанцев (@S8gy2AEgVRHyS2Q) May 22, 2025

Атака дронов на РФ — детали

Минобороны РФ в Telegram информировало об атаке дронов, которая началась вечером 20 мая и продолжалась до утра 22 мая. Ведомство опубликовало семь описаний с результатами работы средств ПВО. За полтора суток над РФ сбили 344 дрона. Из них 267 — с 20 часов 20 мая по 20 часов 21 мая, 77 — до 0:00 22 мая. После этого, с 0:00 до 5:30 22 мая россияне насчитали еще 105 БПЛА. Суммарно, в течение, условно, 48 часов, российские области атаковали 449 дронов.

Под ударом БПЛА оказались европейские регионы РФ, свидетельствуют отчеты Минобороны:

Курская;

Белгородская;

Московская;

Орловская;

Калужская;

Рязанская;

Тульская;

Владимирская;

Воронежская;

Липецкая.

Также было громко в оккупированном Крыму и над акваторией Черного моря, заявило Минобороны РФ.

Украинское командование пока не комментировало события в РФ. Также нет информации, какие стратегические цели, вероятно, были поражены во время налета, который длился с 20 по 22 мая.

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