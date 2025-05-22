закрыть
22 мая 2025, четверг, 11:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Москву и европейскую часть РФ атаковало более 400 дронов

5
  • 22.05.2025, 10:24
  • 4,790
Москву и европейскую часть РФ атаковало более 400 дронов

Налет длился 48 часов.

Российскую Федерацию в течение двух суток атаковали более 400 беспилотников, жители европейских регионов жаловались на взрывы и отсутствие интернета. В Москве закрыли аэропорты и объявили план «Ковер» на время охоты за дронами, пишет «Фокус».

Об атаке дронов на РФ и о последствиях работы средств ПВО написало росСМИ Baza в Telegram-канале. Об итогах налета, который длился 24 часа, сообщило российское Минобороны.

РосСМИ информировало о налете с вечера 21 мая. Например, еще в 21:40 в канале рассказали о сбитии БПЛА над Рязанью. Тогда же мэр Москвы Сергей Собянин отчитался об обезвреживании девяти дронов, которые летели на российскую столицу и угрожали аэропорту «Домодедово». Через несколько часов появилось сообщение о появлении беспилотников в Туле: об этом заявил местный губернатор. Также появилось фото пожара и сообщили о плане «Ковер» и закрытии аэропортов вокруг Москвы: «Домодедово», «Жуковский» и «Внуково».

Через несколько часов Собянин сообщил о сбитии еще 16 БПЛА. Кроме того, было громко в городе Новомосковск Тульской области: россияне публиковали видео, на которых слышно звук мотора БПЛА и взрывы. Ориентировочно, в соцсетях насчитали 19 взрывов.

Атака дронов на РФ — детали

Минобороны РФ в Telegram информировало об атаке дронов, которая началась вечером 20 мая и продолжалась до утра 22 мая. Ведомство опубликовало семь описаний с результатами работы средств ПВО. За полтора суток над РФ сбили 344 дрона. Из них 267 — с 20 часов 20 мая по 20 часов 21 мая, 77 — до 0:00 22 мая. После этого, с 0:00 до 5:30 22 мая россияне насчитали еще 105 БПЛА. Суммарно, в течение, условно, 48 часов, российские области атаковали 449 дронов.

Под ударом БПЛА оказались европейские регионы РФ, свидетельствуют отчеты Минобороны:

Курская;

Белгородская;

Московская;

Орловская;

Калужская;

Рязанская;

Тульская;

Владимирская;

Воронежская;

Липецкая.

Также было громко в оккупированном Крыму и над акваторией Черного моря, заявило Минобороны РФ.

Украинское командование пока не комментировало события в РФ. Также нет информации, какие стратегические цели, вероятно, были поражены во время налета, который длился с 20 по 22 мая.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев
Начало новой эпохи?
Начало новой эпохи? Алексей Копытько
Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров