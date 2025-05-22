Porsche планирует возродить выпуск машин с «плоским носом»
- 22.05.2025, 11:09
Автомобиль будет отсылкой к редкой модели из 1980-х годов.
Компания Porsche зарегистрировала в европейском патентном ведомстве два новых названия — Flachbau и Flachbau RS. Портал Autoblog предполагает, что они намекают на выход очередной спецверсии модели 911. Она будет отсылкой к редкой модели из 1980-х годов.
В своё время некоторые гоночные Porsche 935 в угоду аэродинамике получили так называемый «плоский нос», на котором линия крыльев совпадала с линией капота. Для дорожных купе 930 Turbo предлагали аналогичный дизайн, заменяя стандартные фары на выдвижные. Всего было сделано около 950 таких автомобилей.
Flachbau как раз и означает в переводе с немецкого «плоский нос». По всей вероятности, лимитированная партия Porsche 911 получит принципиально новый дизайн передней части кузова. Вряд ли фары сделают выдвижными, однако их могут «утопить» в крылья и прикрыть, например, фотохромными панелями с изменяемым светопропусканием.
Компания Porsche находится в стадии обновления семейства 911, одним из результатов которого стало сокращение числа модификаций с механической коробкой передач. Однако фирма может передумать. Менеджер этого направления Кленн Гибенхайн пояснил, что всё зависит от запросов рынка.