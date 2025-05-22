В Минске на время перекроют некоторые улицы

В Минске на время перекроют некоторые улицы3
- 22.05.2025, 14:07
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Ради серии массовых мероприятий.
Мингорисполком принял решение ввести ограничения на некоторых центральных улицах и проспектах столицы ради серии массовых мероприятий, которые запланированы на конец мая. Журналисты Telegraf.news изучили документы и узнали, где именно и в какое время водители не смогут проехать в центре Минска.
О введении временных запретов на движение транспортных средств и самоходных машин упомянуто сразу в трёх решениях Мингорисполкома, опубликованных на Национальном правовом интернет-портале 22 мая. Во всех трёх случаях перекрытие улиц аргументировали проведением массовых мероприятий.
С первым из ограничений столичные автомобилисты столкнутся уже в эти выходные. В субботу, 24 мая, движение будет запрещено:
• с 7:00 до 15:30 — по четной стороне улицы Ратомской от улицы Мястровской до проспекта Победителей,
• с 9:30 до 15:30 — по нечетной стороне проспекта Победителей от МКАД до улицы Нарочанская.
Следующая порция ограничений коснётся участка улицы Кирова — проехать по ней от улицы Ленина до улицы Свердлова будет нельзя в следующие периоды:
• 29 мая с 19:00 до 23:00;
• 30 мая с 12:00 до 19:00.
А в последний день весны, в субботу, 31 мая, движение решили перекрыть на следующих участках:
• с 14:00 до 17:00 — по проспекту Победителей от улицы Ленина до улицы Мельникайте,
• с 14:50 до 16:30 — по проспекту Победителей от улицы Мельникайте до уилцы Нарочанской.