В Минске на время перекроют некоторые улицы 3 22.05.2025, 14:07

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Ради серии массовых мероприятий.

Мингорисполком принял решение ввести ограничения на некоторых центральных улицах и проспектах столицы ради серии массовых мероприятий, которые запланированы на конец мая. Журналисты Telegraf.news изучили документы и узнали, где именно и в какое время водители не смогут проехать в центре Минска.

О введении временных запретов на движение транспортных средств и самоходных машин упомянуто сразу в трёх решениях Мингорисполкома, опубликованных на Национальном правовом интернет-портале 22 мая. Во всех трёх случаях перекрытие улиц аргументировали проведением массовых мероприятий.

С первым из ограничений столичные автомобилисты столкнутся уже в эти выходные. В субботу, 24 мая, движение будет запрещено:

• с 7:00 до 15:30 — по четной стороне улицы Ратомской от улицы Мястровской до проспекта Победителей,

• с 9:30 до 15:30 — по нечетной стороне проспекта Победителей от МКАД до улицы Нарочанская.

Следующая порция ограничений коснётся участка улицы Кирова — проехать по ней от улицы Ленина до улицы Свердлова будет нельзя в следующие периоды:

• 29 мая с 19:00 до 23:00;

• 30 мая с 12:00 до 19:00.

А в последний день весны, в субботу, 31 мая, движение решили перекрыть на следующих участках:

• с 14:00 до 17:00 — по проспекту Победителей от улицы Ленина до улицы Мельникайте,

• с 14:50 до 16:30 — по проспекту Победителей от улицы Мельникайте до уилцы Нарочанской.

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