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Дрон-камикадзе поразил российский «Солнцепек» вблизи Волчанска

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  • 22.05.2025, 14:32
  • 1,356
Дрон-камикадзе поразил российский «Солнцепек» вблизи Волчанска

Видеофакт.

Операторы дронов из Госпогранслужбы с помощью дрона-камикадзе подожгли вражескую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» вблизи Волчанска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

«На Волчанском направлении бойцы «Форпоста» успешно вывели из строя российский «Солнцепек» - тяжелую огнеметную систему. В бригаде отмечают: уничтожение подобной техники существенно ослабляет артиллерийские возможности противника», - говорится в комментарии к видео.

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