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Россию накрыла «инфляция борща»

  • 22.05.2025, 14:48
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Россию накрыла «инфляция борща»

Цены на овощи взлетели более чем на 50%.

Вслед за стремительным ростом цен на картофель в России резкое подорожание коснулось и других овощей, входящих в борщевой набор. По состоянию на 12 мая 2025 года средняя розничная цена репчатого лука увеличилась на 87,2% год к году, достигнув 72,3 руб. за 1 кг, а белокочанная капуста стала дороже за тот же период на 56,8% — цена в рознице дошла до 75,2 руб. за 1 кг. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.

Одной из причин резкого роста цен на указанные овощи в аналитическом агентстве «АБ-Центр» назвали падение урожайности. По данным аналитиков, в 2024 году сбор капусты в промышленном секторе овощеводства уменьшился на 5,6% (до 873,6 тыс. тонн). Урожай лука упал до 1,12 млн тонн — сокращение на 0,7%.

По информации «АБ-Центра», урожайность сократилась также у сельхозорганизаций и в крестьянско-фермерских хозяйствах. В минувшем году первые собрали на 9,4% меньше лука, вторые — на 3,5%. Снизилось и качество продукции.

Помимо этого, на снижение урожайности повлияли плохие погодные условия: по словам главы аппарата Картофельного союза Татьяны Губиной, лук и капуста в 2024 году плохо уродились в одном из ключевых для культур регионе — Волгоградской области, где были засуха и проблемы с подачей воды. Еще один собеседник — из среды фермеров — сообщил, что у сельхозпроизводителей выросла себестоимость производства на фоне увеличения затрат на удобрения и средства защиты растений.

Если не учитывать картофель, цена на который в рознице взлетела за год на 166,5%, то лук и капуста «ушли в отрыв» по степени подорожания на фоне других «борщевых» овощей. Так, стоимость свеклы за год выросла на 11,9%, а помидоров — на 1,2%, согласно Росстату.

В Минсельхозе заверили, что в этом году будут расширены площади для посадки овощей. Это, как считают в ведомстве, позволит стабилизировать динамику цен в будущем сезоне.

На фоне продолжающегося вопреки усилиям Центробанка ускорения инфляции в условиях накачки экономики триллиоными расходами на войну в Украине растет доля затрат россиян на еду. В апреле текущего года она достигла максимума с начала вторжения, согласно выводам аналитиков «Ромира».

В среднем граждане тратили на продукты питания 34,6% своих расходов против 33% в начале года и 28,6% в апреле-2024. Зафиксированное «Ромиром» значение стало рекордным за 5 лет доступной статистики, если исключить период локдауна в пандемию, когда непроводольственные магазины были закрыты (тогда доля расходов на еду достигала 37%).

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