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Айтишницу не выпустили из Беларуси в Польшу

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  • 22.05.2025, 16:00
  • 5,952
Айтишницу не выпустили из Беларуси в Польшу

Ее историю рассказали коллеги.

Белорусская айтишница регулярно ездила в Беларусь из Европы. Однако в этом году ее не выпустили из страны при попытке выезда в Польшу. Ее историю рассказывает читатель dev.by.

По его словам, коллега регулярно ездила к родным в Беларусь и благополучно возвращалась. Однако в этом году на обратном пути ее развернули на границе с Польшей: просто сказали, что есть ограничение на выезд и предложили за разъяснениями обращаться в ОГиМ (отдел гражданства и миграции. — Прим.).

— Она так и сделала, и выяснилось, что ограничение наложено по линии силовых органов через несколько дней после ее въезда — всё потому, что обнаружилось фото с протестов 2020 года, где она в толпе на проезжей части — рассказал читатель. — При этом ничто, кажется, не предвещало: никто ею не интересовался, не звонил и не писал. В результатe девушку обвинили по «народной статье».

Девушка не была арестована. После нескольких месяцев следствия ее приговорили к двум годам «домашней химии».

— Чтобы не отягощать свой статус «тунеядством», она устроилась на работу в Беларуси. А нашей компании пришлось приостановить с ней сотрудничество, хотя мы и помогаем, как можем. Еще надеемся поработать вместе, — рассказывает ее коллега.

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