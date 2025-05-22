Новая эра танкостроения: почему танк AbramsX пугает Россию 2 22.05.2025, 16:18

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иллюстративное фото

США работают над новым поколением своего легендарного танка.

Война в Украине и опыт последних лет показали, что бронетехника остается важнейшим элементом современных боевых действий, несмотря увеличивающеюся роль дронов, пишет издание 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

В отличие от потребительских товаров, оружие не выходит из употребления из-за моды или вкуса. Оно остается актуальным, пока эффективно выполняет свою задачу — уничтожение противника. Так, танки, появившиеся еще в Первой мировой войне, и сегодня активно применяются на поле боя.

Проект AbramsX примет во внимание уроки войны в Украине: новый танк получит усовершенствованные системы активной защиты, будет легче, живучее и потребует меньше ресурсов для обслуживания. Важной задачей станет интеграция современных технологий — искусственного интеллекта, робототехники, дронов и средств подавления радаров и теплового излучения.

Танк будущего должен быть не просто мощным, но и «невидимым» для противника, чтобы снижать риск поражения. Логистика остается ключевым фактором: несмотря на попытки уменьшить вес и упростить обслуживание, армия США готова пожертвовать мобильностью ради надежности и огневой мощи.

AbramsX — не просто машина для боя. Это часть комплексной стратегии США сохранить военное преимущество на суше, обеспечив поддержку союзников и сохранив собственную оборонную промышленность.

В будущем предполагается интеграция пилотируемых и беспилотных платформ в единую сеть с применением искусственного интеллекта. AbramsX может стать одним из лидеров этого нового этапа гонки вооружений.

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