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В швейцарской деревне установили самую высокую в мире 3D-печатную башню

  • 22.05.2025, 20:18
В швейцарской деревне установили самую высокую в мире 3D-печатную башню

Как она выглядит.

В горной деревне в Швейцарии установили самую высокую в мире 3D-печатную башню высотой 30 метров, утверждает команда проекта. Через пять лет пребывания в Муленьси ее планируют демонтировать и собрать заново в другом месте. Об этом пишет Dezeen.

Tor Alva, или Белая Башня, возведена на основе здания, которое ранее использовалось как кузница. Сооружение стилизовано под многослойный торт – это дань истории кондитеров региона. Кроме этого здание построено из бетонных элементов, напечатанных на 3D-принтере, которые одновременно являются несущими конструкциями.

Проект реализовал культурный фонд Nova Fundaziun Origen в сотрудничестве с профессорами Цюрихского федерального технологического института (ETH Zurich).

Над разработкой башни работали архитектор Михаэль Гансмаер и профессора ETH Zurich – Вальтер Кауфманн, Роберт Флатт и Бенджамин Дилленбургер – вместе с компанией Mesh и строительной фирмой Zindel United.

Сама печать длилась пять месяцев на кампусе ETH Hönggerberg, после чего элементы транспортировали на место установки. К работам были привлечены роботы, которые использовали аддитивный метод производства: бетон наносили слой за слоем, а каждые 20 см добавляли стальные кольца для укрепления.

Tor Alva демонстрирует, как цифровые строительные технологии могут использоваться для создания несущих конструкций без опалубки. Все элементы соединяются без клея – с помощью съемных винтов и кабелей, что позволяет легко разобрать и собрать башню повторно.

С 23 мая башню откроют для ежедневных экскурсий, а впоследствии будут использовать как пространство для выступлений – сцена расположена в купольном верхнем этаже.

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