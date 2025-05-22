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В РФ тело ректора московского вуза найдено в голове скульптуры «Родина-мать зовет!»

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  • 22.05.2025, 21:05
  • 7,606
В РФ тело ректора московского вуза найдено в голове скульптуры «Родина-мать зовет!»

Как ректор попал в скульптуру?

В голове монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде нашли труп мужчины. Местные СМИ и телеграм-каналы сообщают, что умерший — Николай Чесноков, который был ректором Московской государственной академии физической (МГАФК) культуры.

Издание «Блокнот Волгоград» пишет, что мужчине могло стать плохо во время экскурсии. Mash уточняет, что экскурсия могла быть нелегальной. Местные жители рассказали телеграм-каналу, что организованные прогулки внутри монумента — «редкая и нелегальная» практика, но «самые смелые как раз доходят до головы». Также можно попасть в меч, но находиться в этой части статуи опасно из-за подвижности конструкции.

По утверждению Mash и Baza, предварительно у погибшего случился сердечный приступ. Shot пишет, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

«[Мужчина] лежал какое-то время, ему пытались оказать первую помощь другие участники экскурсии», — отмечает канал.

Однако спасти экскурсанта не удалось, он умер до приезда скорой, отмечает Shot.

Сейчас вход внутрь ансамбля закрыт «по техническим причинам».

В СУ СК России по Волгоградской области заявили, что предварительно смерть мужчины не носит признаков криминального характера. Правоохранители выясняют все детали произошедшего. Экскурсовода вызвали на допрос, добавил Shot.

На сайте МГАФК появилось сообщение о «скоропостижной» смерти 68-летнего Николая Чеснокова, причины не уточняются. «Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память. Информацию о дате, времени и месте прощания сообщим позже», — говорится в обращении университета.

В Волгограде проводился фестиваль вузов физической культуры. От 14 учебных заведений со всей России приехали по 20 человек, в их числе Николай Чесноков, пишет Shot. В рамках поездки они решили посмотреть Волгоград, включая монумент «Родина-мать зовет!».

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