В Курской области арестованы пять российских военных 3 23.05.2025, 11:34

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Их обвиняют в особо жестоком убийстве, бандитизме и мародерстве.

Российских военных в Курской области обвиняют в хищениях и убийстве, совершенном с особой жестокостью, дело расследует Следственный комитет России. Как пишет «Коммерсантъ», по версии следствия, они объединились в банду для совершения преступлений.

Всего по делу проходят пять человек. Из судебных документов следует, что они обвиняются в бандитизме, убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, и мародерстве. Известно, что одним из фигурантов расследования является военнослужащий Михаил Осипов, который был арестован по месту совершения преступления, относящегося к юрисдикции Курского гарнизонного военного суда.

Как отмечает газета, в деле солдата Александра Лисунова, которого арестовали вместе с Осиповым в том же месте по обвинению в пособничестве убийству, но потом осудили в особом порядке в связи с признанием вины за сокрытие преступления, приводится один из вменяемых в вину эпизодов:

«Военные, чтобы причинить страдания своей жертве, из АК-74 выпустили ему в ноги не менее семи пуль, а потом добили выстрелом в голову, говорится в деле. Чтобы скрыть следы преступления, тело спустили в подвал разрушенного дома, облили горючим и подожгли».

В разговоре с «Коммерсантом» один из адвокатов по этому делу рассказал, что речь идет о подразделении штурмовиков, участвовавших в боевых действиях. По его словам, следствие вменяет в вину военнослужащим убийство сослуживца, с которым у них произошел конфликт. При этом сами фигуранты говорят, что они разобрались с дезертиром. Они отрицают грабежи и разбои и утверждают, что в брошенных зданиях брали «мелочь», которая могла пригодиться для солдатского быта.

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