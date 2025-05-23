закрыть
23 мая 2025, пятница, 15:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России разбился вертолет Ми-8

1
  • 23.05.2025, 15:26
В России разбился вертолет Ми-8
иллюстративное фото

После падения произошла детонация боеприпасов.

В районе Нарышкино Орловской области РФ разбился вертолет Ми-8. По предварительным данным, в результате авиакатастрофы экипаж судна погиб. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что после падения произошла детонация боеприпасов: зафиксированы пожар и взрывы. Вертолет мог упасть из-за отказа двигателя. По данным спасателей, пострадавших среди гражданского населения нет.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев