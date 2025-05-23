В России разбился вертолет Ми-8 1 23.05.2025, 15:26

иллюстративное фото

После падения произошла детонация боеприпасов.

В районе Нарышкино Орловской области РФ разбился вертолет Ми-8. По предварительным данным, в результате авиакатастрофы экипаж судна погиб. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что после падения произошла детонация боеприпасов: зафиксированы пожар и взрывы. Вертолет мог упасть из-за отказа двигателя. По данным спасателей, пострадавших среди гражданского населения нет.

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