В России разбился вертолет Ми-8

В России разбился вертолет Ми-81
- 23.05.2025, 15:26
После падения произошла детонация боеприпасов.
В районе Нарышкино Орловской области РФ разбился вертолет Ми-8. По предварительным данным, в результате авиакатастрофы экипаж судна погиб. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на российские СМИ.
Отмечается, что после падения произошла детонация боеприпасов: зафиксированы пожар и взрывы. Вертолет мог упасть из-за отказа двигателя. По данным спасателей, пострадавших среди гражданского населения нет.