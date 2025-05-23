Белорусов предупредили о новых проблемах на границе с Литвой 23.05.2025, 15:41

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На выходных не будет работать часть систем программного обеспечения.

В субботу, 24 мая, на белорусско-литовской границе пройдут плановые работы по управлению системным программным обеспечением. Об этом сообщает таможенная служба Литвы.

Литовская сторона сообщает, что в указанный период времени не будут работать:

система обработки таможенных деклараций (MDAS);

интеллектуальная система обработки таможенных деклараций (iMDAS);

национальная система контроля транзита (NTKS);

система сбора и обработки данных о торговых потоках Литовской Республики со странами — членами Европейского союза (IDAIS);

система подачи товаров на таможенный контроль (PPMKS);

национальные компоненты системы контроля импорта ICS2.

Белорусская таможня рекомендует водителям учитывать указанную информацию при планировании времени и маршрута через границу.

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