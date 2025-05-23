Белорусов предупредили о новых проблемах на границе с Литвой
- 23.05.2025, 15:41
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На выходных не будет работать часть систем программного обеспечения.
В субботу, 24 мая, на белорусско-литовской границе пройдут плановые работы по управлению системным программным обеспечением. Об этом сообщает таможенная служба Литвы.
Литовская сторона сообщает, что в указанный период времени не будут работать:
система обработки таможенных деклараций (MDAS);
интеллектуальная система обработки таможенных деклараций (iMDAS);
национальная система контроля транзита (NTKS);
система сбора и обработки данных о торговых потоках Литовской Республики со странами — членами Европейского союза (IDAIS);
система подачи товаров на таможенный контроль (PPMKS);
национальные компоненты системы контроля импорта ICS2.
Белорусская таможня рекомендует водителям учитывать указанную информацию при планировании времени и маршрута через границу.