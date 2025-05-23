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10 стран Европы договорились усилить защиту подводной инфраструктуры

  • 23.05.2025, 15:51
10 стран Европы договорились усилить защиту подводной инфраструктуры
иллюстративное фото

Россия использует свой «теневой флот» в качестве оружия против стран ЕС и НАТО.

Поскольку Россия использует свой «теневой флот» в качестве оружия против стран Евросоюза (ЕС) и НАТО, десять европейских стран договорились усилить защиту критически важной подводной инфраструктуры в Балтийском море, сообщает LRT.

Соответствующий меморандум подписали в Таллинне министры иностранных дел Литвы, Дании, Эстонии, Исландии, Латвии, Польши, Норвегии, Швеции, Финляндии и Германии.

Он предусматривает укрепление сотрудничества в целях повышения устойчивости кабелей и трубопроводов, проложенных по морскому дну, обеспечения безопасности цепочек поставок, проведения подводного мониторинга и расширения возможностей быстрого ремонта.

Меморандум также включает положения о защите информации, возможных совместных источниках финансирования и координации действий.

«Документ свидетельствует о сильной политической воле действовать сообща, обеспечивая энергетическую, экономическую и цифровую безопасность во всем регионе», — говорится в сообщении МИД Литвы.

Министры в Таллинне также обсудили инцидент, произошедший несколько дней назад в исключительной экономической зоне Эстонии, когда попавший под санкции «теневой» танкер Jaguar отказался подчиниться законным требованиям Эстонии, а охранявший его российский военный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии.

«Россия использует «теневой флот» как оружие против нас. Это очень наглядно продемонстрировал инцидент с попавшим под санкции танкером Jaguar, когда Россия использовала свои ВВС для его защиты», — заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

По словам главы МИД, необходимо продолжать жесткие санкции в отношении оставшихся судов «теневого флота», поскольку в настоящее время отдельные суда подпадают под разные санкции со стороны США, Великобритании и Евросоюза.

По предложению Литвы 17-й пакет санкций ЕС включил в санкционный список еще 200 кораблей российского «теневого флота».

Еще одним важным шагом, по мнению Будриса, является увеличение военного присутствия НАТО в Балтийском море, расширение мандата миссии Альянса Baltic Sentry и пересмотр национальных правил реагирования — даже с привлечением военно-морских сил в мирное время.

За последние годы в Балтийском море зафиксировано несколько нарушений подводной инфраструктуры.

В ответ на инциденты в январе НАТО запустило новую миссию по наблюдению в Балтийском море — Baltic Sentry, направленную на предотвращение попыток атак на подводную инфраструктуру в регионе.

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