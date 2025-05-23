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Трамп объявил о намерении ввести 50% пошлины на товары из ЕС с 1 июня

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  • 23.05.2025, 17:07
Трамп объявил о намерении ввести 50% пошлины на товары из ЕС с 1 июня

Президент США рассказал о причинах такого решения.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины в размере 50% на импорт товаров из Европейского Союза с 1 июня 2025 года.

Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social, обвинив ЕС в создании несправедливых торговых условий для американских производителей.

По словам Трампа, ЕС был создан с целью получения выгоды от торговли с США, но стал слишком сложным и неблагоприятным партнером. Среди причин введения пошлин он назвал торговые барьеры, высокие налоги на добавленную стоимость, штрафы против американских компаний, валютные манипуляции и необоснованные судебные иски.

Трамп подчеркнул, что из-за таких мер торговый дефицит США с ЕС превышает 250 миллионов долларов в год, что является недопустимым. По его словам, переговоры не дали результатов, поэтому он предлагает ввести прямые пошлины в размере 50%, которые не коснутся товаров, произведённых в США.

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