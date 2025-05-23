Трамп объявил о намерении ввести 50% пошлины на товары из ЕС с 1 июня

Трамп объявил о намерении ввести 50% пошлины на товары из ЕС с 1 июня3
- 23.05.2025, 17:07
Президент США рассказал о причинах такого решения.
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлины в размере 50% на импорт товаров из Европейского Союза с 1 июня 2025 года.
Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social, обвинив ЕС в создании несправедливых торговых условий для американских производителей.
По словам Трампа, ЕС был создан с целью получения выгоды от торговли с США, но стал слишком сложным и неблагоприятным партнером. Среди причин введения пошлин он назвал торговые барьеры, высокие налоги на добавленную стоимость, штрафы против американских компаний, валютные манипуляции и необоснованные судебные иски.
Трамп подчеркнул, что из-за таких мер торговый дефицит США с ЕС превышает 250 миллионов долларов в год, что является недопустимым. По его словам, переговоры не дали результатов, поэтому он предлагает ввести прямые пошлины в размере 50%, которые не коснутся товаров, произведённых в США.