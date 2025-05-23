Китайский производитель авто решил заблокировать свои машины в России 4 23.05.2025, 19:09

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Такая марка встречается и в Беларуси.

Китайская компания Sinomach Auto объявила о том, что стала официальным представителем бренда Li Auto (он же Lixiang) в России. Вместе с этим компания объявила войну «серым» импортерам автомобилей Li Auto в страну. В частности, Sinomach пообещала принять меры по борьбе с нелегальными сайтами, рекламными баннерами и несанкционированным использованием торговых знаков, пишет «Газета.Ru».

«Компания Li Auto прекращает использование существующих каналов параллельного (альтернативного) импорта. Новая стратегия предусматривает реализацию продукции только через Sinomach Auto», — заявила пресс-служба российского офиса Sinomach.

Методом борьбы с альтернативным импортом рассматривают удаленное воздействие на автомобили, которые ввезли легально, но по параллельному («серому») импорту, а не через них.

«Рассматривается вопрос дистанционной блокировки экранов (мультимедийной системы. — Прим.) в автомобилях. Но этот вопрос рассматривается, еще окончательно не решено», — рассказал официальный представитель Sinomach Auto в России Лев Лазарев.

Кнопок в машинах Li Auto практически нет, а все управление функциями авто находится в меню мультимедиа. На уточняющий вопрос о том, приведет ли такое воздействие к блокировке автомобилей, представитель компании ответили утвердительно, пояснив, что «поэтому такая мера все еще обсуждается».

Китайские гибриды Lixiang начали привозить в Россию в 2022 году после ухода Porsche, Jaguar, Land Rover, Lexus, Cadillac, Mercedes-Benz, Audi и BMW. В новинке из Китая россияне увидели относительно доступную альтернативу европейским, японским и американским премиальным моделям, отмечает издание. Суммарно в России продано уже свыше 31 тыс. машин этой марки.

Продают Lixiang и в Беларуси. Отметим, что в прошлом году фиксировались случаи блокировок автомобилей Zeekr, ввезенных в Беларусь неофициально. Подобные угрозы звучали и от представителей Avatr с Voyah.

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