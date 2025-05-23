Белорусы не смогут купить недвижимость в Финляндии
- 23.05.2025, 20:08
Уже с июня.
После того как Финляндия запретила россиянам покупать недвижимость, власти страны готовят подобные ограничения и для Беларуси, сообщает Yle.
Министерство обороны Финляндии объявило в пятницу, что хочет запретить белорусам покупать недвижимость в стране.
В прошлом месяце парламент принял закон, который позволяет министерству блокировать сделки с недвижимостью от лиц или организаций, чье государство гражданства совершило агрессивную войну или может представлять угрозу безопасности Финляндии.
В министерстве заявили, что согласно решениям Совета Европейского Союза и информации, собранной властями, Россия и Беларусь соответствуют этим критериям.
Как пока известно, заявки на получение разрешений от россиян и белорусов, поданные до даты вступления в силу указа, будут обработаны в обычном режиме.
По словам министерства, их целью является введение постановления в действие в течение июня.