Белорусы не смогут купить недвижимость в Финляндии 23.05.2025, 20:08

Уже с июня.

После того как Финляндия запретила россиянам покупать недвижимость, власти страны готовят подобные ограничения и для Беларуси, сообщает Yle.

Министерство обороны Финляндии объявило в пятницу, что хочет запретить белорусам покупать недвижимость в стране.

В прошлом месяце парламент принял закон, который позволяет министерству блокировать сделки с недвижимостью от лиц или организаций, чье государство гражданства совершило агрессивную войну или может представлять угрозу безопасности Финляндии.

В министерстве заявили, что согласно решениям Совета Европейского Союза и информации, собранной властями, Россия и Беларусь соответствуют этим критериям.

Как пока известно, заявки на получение разрешений от россиян и белорусов, поданные до даты вступления в силу указа, будут обработаны в обычном режиме.

По словам министерства, их целью является введение постановления в действие в течение июня.

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