закрыть
23 мая 2025, пятница, 22:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На главном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом

  • 23.05.2025, 20:56
  • 2,406
На главном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом

Пострадали 12 человек.

В результате нападения неизвестного с ножом на главном вокзале Гамбурга ранения получили 12 человек, в том числе шестеро пострадали серьезно, сообщила полиция Гамбурга в пятницу, 23 мая, сообщает «Немецкая волна».

Нападение произошло вечером по местному времени. Шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии, остальные получили ранения легкой степени тяжести, сообщает агентство dpa. Место атаки оцеплено правоохранительными органами.

Подозреваемый в нападении задержан. По информации издания Bild, это женщина. Официальной информации о личности преступника и его мотивах не сообщается.

Нападения с применением холодного оружия за последние месяцы происходили в целом ряде городов Германии, что повлекло за собой политические дебаты о причинах инцидентов и мерах, которые необходимо принять. На главном вокзале Гамбурга и в общественном транспорте этого города ношение оружия, в том числе ножей, запрещено.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев