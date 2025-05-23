На главном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом 23.05.2025, 20:56

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Пострадали 12 человек.

В результате нападения неизвестного с ножом на главном вокзале Гамбурга ранения получили 12 человек, в том числе шестеро пострадали серьезно, сообщила полиция Гамбурга в пятницу, 23 мая, сообщает «Немецкая волна».

Нападение произошло вечером по местному времени. Шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии, остальные получили ранения легкой степени тяжести, сообщает агентство dpa. Место атаки оцеплено правоохранительными органами.

Подозреваемый в нападении задержан. По информации издания Bild, это женщина. Официальной информации о личности преступника и его мотивах не сообщается.

Нападения с применением холодного оружия за последние месяцы происходили в целом ряде городов Германии, что повлекло за собой политические дебаты о причинах инцидентов и мерах, которые необходимо принять. На главном вокзале Гамбурга и в общественном транспорте этого города ношение оружия, в том числе ножей, запрещено.

#hh2305 #Hamburg

Nach ersten Erkenntnissen soll eine Person im #Hauptbahnhof mehrere Menschen mit einem Messer verletzt haben. Die tatverdächtige Person wurde von den Einsatzkräften festgenommen. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) May 23, 2025

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