закрыть
24 мая 2025, суббота, 8:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что означает захват Китаем авторынка в России

  • Владимир Рувинский
  • 24.05.2025, 8:02
  • 3,106
Что означает захват Китаем авторынка в России

Протекционизм не поможет.

Сборка под местными брендами с минимальными инвестициями — такова пока стратегия автопроизводителей из Китая в России. Российские власти рассчитывают, что китайцы все же откроют настоящие автозаводы, но есть ли для этого основания?

Неожиданную для многих в России новость сообщил в середине мая Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), подведомственный Минпромторгу и контролирующий «АвтоВАЗ».

Оказывается, продукция главного российского автопроизводителя наполовину собрана из китайских и турецких деталей. Лучший показатель локализации — у Lada Granta, но и она состоит из российских комплектующих всего на 45,7%.

Это почти в два раза меньше, чем сообщал сам «АвтоВАЗ». Президент главного российского автопроизводителя Максим Соколов заявил, и не в первый раз, что линейка Lada локализована в среднем более чем на 90%. А Lada Granta, утверждал он, — почти на 100%.

Конфуз аналитик НАМИ Александр Горчаков дипломатично объяснил возможной разницей в методиках оценки локализации. У института она — официальная, балльная, от правительства, утвержденная еще 17 июля 2015 года. У «АвтоВАЗа» — своя, якобы фактическая, в долях от узлов и деталей.

В НАМИ тактично допустили, что руководители российского автоконцерна могут говорить правду об импортозамещении. Ну не подкрепили слова документами — так это потому, что, оказывается, автопроизводители подтверждают локализацию на минимуме баллов, достаточных для доказательства взятых на себя перед правительством обязательств.

Причины

Очень может быть, что так оно и есть. И чем меньше документов, тем больше возможностей импровизировать — а во время войны и санкций против страны-агрессора это важная опция. В декабре 2024 года стало известно, что «АвтоВАЗ», не афишируя, сменил поставщика головной оптики для Lada Granta с узбекского на индийского.

Однако также весьма вероятно, что этим причины разницы в импортозамещении не исчерпываются. Есть и иная, не менее правдоподобная версия. Низкий уровень локализации — еще и следствие потери автокомпонентной базы от поставщиков в России из-за решения Владимира Путина вторгнуться в Украину.

До февраля 2022 года многие российские поставщики, формально считавшиеся «отечественными», были дочерними предприятий западных компаний или использовали их детали для сборки компонентов в России — примерами могу служить российские заводы Raymond Group и Valeo (Франция), Autoneum (Швейцария) и Magna (Канада), они выпускали детали, в частности, для Lada.

Западные производители автокомпонентов в России поставляли также детали и узлы для местных заводов Renault, Nissan, Volkswagen, Toyota, Ford, Peugeot и Citroen. После введения санкций в 2022 году автоконцерны свернули производство, а ключевые западные поставщики прекратили с Россией сотрудничество.

Замену автокомпонентам «АвтоВАЗ», на 75% принадлежавший Renault, нашел, в первую очередь, в Китае и Турции. «Не факт, что это прямо Китай-Китай весь, но, скажем, со всего мира по нитке, — говорит российский автоэксперт. — В целом процент производимых в России автомобильных деталей, комплектующих очень низкий».

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и другой фактор двойной бухгалтерии для автокомпонентов. Еще в 2020 году эксперты оценивали уровень локализации на «АвтоВАЗе» не более чем в 50%. Просто автоконцерн не учитывал долю скрытого импорта, когда деталь за границей закупает сторонняя фирма и потом продает ее в Тольятти. Новые российские владельцы производств автокомпонентов (1, 2, 3) вполне могли продолжить эту традицию.

Цена спасения

Итак, после полномасштабного вторжения в Украину на место ушедших из России глобальных автобрендов так или иначе пришел Китай. По этому поводу Владимир Путин на встрече в Кремле с Си Цзиньпином, приехавшим в Москву праздновать 9 мая, с гордостью в голосе заявил: «Россия стала главным импортером китайских автомобилей в мире».

Но не странно ли, что нацлидер, продвигавший с 2014 года импортозамещение как важнейшую стратегическую задачу, радуется мировому рекорду в импорте китайских машин? Разве можно помахать Россией как ведущим партнером в автопроме главного экономического конкурента США.

Кремль зазывал китайцев, чтобы те лично убедились в привлекательности российского авторынка и не дали ему обвалиться и заглохнуть. После февраля 2022 года Китай получил в числе прочего российский рынок сбыта вместе с доступом к западным, южнокорейским и японским заводам для сборки для России китайских автомобилей.

На немецких заводах VW в Калуге и Mercedes-Benz в подмосковном Солнечногорске новые российские владельцы стали собирать перелицованные машины от китайской компании Chery. Их же — на японских заводах Mazda во Владивостоке и Nissan в Санкт-Петербурге. Завод «Автодор» под Калининградом, выпускавший, в частности, BMW, также перешел на выпуск китайских марок.

Это был, конечно, политический выбор, во многом ситуативный. В 2024 году его подтвердил Путин, заявивший, что Россия «приветствует активное расширение» в стране китайских автоконцернов. В 2024 году доля китайских брендов на российском рынке новых автомобилей достигла почти 60% (против 2% в 2019 году).

Теперь Китай один контролирует чуть меньше, чем западные, японские и южнокорейские автопроизводители вместе взятые до 2022 года (около 69% рынка новых легковых автомобилей в России). А сам российский автопром, по сути, — китайский на две трети: уровень локализации выпущенных в России легковых автомобилей в 2024 году составил всего 32,8%.

Ставка на протекционизм

Привечая китайских автопроизводителей, Путин использовал тезис о «честной конкурентной борьбе». Китай виделся в Кремле как замена ушедшим глобальным автопроизводителям, чтобы помогать и держать в тонусе российский автопром.

Но вышло иначе. Китай стал вытеснять эндемичных российских автопроизводителей, и концепция в Кремле поменялась. Потому что «АвтоВАЗ» в России — тоже политический вопрос. Отдавать весь авторынок в стране Китаю российское руководство точно не хочет.

Надежда правительства на заградительные барьеры частично себя оправдывает. Резко поднятый им в октябре 2024 года так называемый утилизационный сбор на импортные машины, среди которых 80% — китайский автопром, привел к заметному росту цен на них.

Как следствие, доля «китайцев» в 2025 году снизилась до 54,5%, а «россиян» — пошла вверх. Доля рынка «АвтоВАЗа» в марте 2025-го вернулась на 31,5% с 27% годом ранее (данные «Автостата»). И Россия опустилась для Китая на третье место по экспорту автомобилей (так что Путин с данными на переговорах опять ошибся).

Российское правительство планирует индексировать утильсбор каждый год на 10–20%, что закрепляет преференции «АвтоВАЗа». Для него принят еще и закон о локализации такси, разрешающий с 2026 года возить пассажиров только на российских машинах. Заплатят за все эти протекционистские меры, разумеется, россияне.

Все это российскому автопрому если и поможет, то лишь на время. Вот и руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов в апреле, несмотря на все инъекции протекционизма, регулярно жаловался, что китайские автопроизводители захватывают рынок новых автомобилей в России. И заявил, что это «надо бы расследовать».

Осторожность формулировки можно объяснить определенной предсказуемостью того, на кого можно было бы выйти в подобном расследовании. Собственно, сам Путин заявил 8 мая лидеру Китая, что от китайских производителей в Кремле ждут «создание производств и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну».

Протекционизм не поможет

За три года войны с Украиной собственных автомобильных заводов в России китайские автоконцерны так и не открыли. Технологии не завезли. Даже автокомпонентные производства особо не наладили. «Отверточная сборка», штамповка кузовов и адаптация электроники — необходимый и достаточный для Китая минимум (он же максимум).

По расчетам НАМИ, в 2024 году модели самого популярного китайского бренда Haval, который открыл в России завод еще в 2019 году, были локализованы только на 15,1%. Зачем больше, если и без этого Китай нарастил как импорт, так и локальное производство на мощностях ушедших глобальных автопроизводителей и один занял почти всю их долю авторынка в России?

Из-за рисков, в том числе вторичных санкций, в правительстве Китая «настоятельно не рекомендовали» своим автоконцернам строить производства к России. Китайские автопроизводители работают по всему миру и риски американских и европейских санкций для них чувствительны и проигрывают потенциальной выгоде. Россия не может заменить им остальной мир.

Но дело не только в санкциях. Допустим, их с России сняли. Все равно нет убедительных объяснений, почему Китай, крупнейший в мире экспортер автомобилей, захочет создавать в России полноценную инфраструктуру производства автомобилей и автокомпонентов. Зачем это Китаю, где автомобилей производится в два раза больше, чем их могут купить?

Внутренний авторынок в Китае – крупнейший в мире, он почти так же велик, как рынки Америки и Европы, вместе взятые. Вероятность того, что Россия протекционистскими мерами подвинет Китай полноценно, с производствами, занять место ушедших из России брендов, скажем так, невысока.

Для Китая доминирование в России в условиях войны выглядит ситуативным, несмотря на все разговоры Кремля о стратегическом развороте на Восток. В 2025 году россияне массово отказывались покупать автомобили, как только на фоне разговоров о мире России с Украиной появилась надежда на возвращение глобальных брендов (у многих остаются опционы на выкуп своих производств в России).

Даже если это пустые надежды, для стратегических решений Китай будет ждать конца войны.

Владимир Рувинский, The Mosow Times

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скот в политике не участвует
Скот в политике не участвует Ирина Халип
Хорошие новости для Украины
Хорошие новости для Украины Кирилл Сазонов
Вопросов стало больше, чем ответов
Вопросов стало больше, чем ответов Владимир Фесенко
Цена войны для России
Цена войны для России Дмитрий Колезев