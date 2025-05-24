Украинские дроны снова ударили по российскому заводу «Энергия»1
- 24.05.2025, 9:04
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Второй налет за два дня.
В Липецкой области России прогремели мощные взрывы в ночь на 24 мая. Местные жители заявили, что беспилотники атаковали завод «Энергия» в Ельце. Об этом пишут ряд российских СМИ.
Информацию о «массированной атаке» БПЛА подтвердили и местные власти. Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что «падение дронов» зафиксировано в промышленной зоне Ельца, но горожане в соцсетях пишут об атаке на завод. На месте работают оперативные службы, в небе над городом местные жители заметили вертолеты.
Речь идет о заводе «Энергия», которое является крупным изготовителем химических источников тока. Предприятие производит батареи для модулей планировки и коррекции, устанавливаемые на авиационные бомбы, комплексы Искандер-М, крылатые ракеты и другое вооружение.
Атака на завод стала второй за последние несколько дней. До этого украинские защитники нанесли удары по предприятию, в результате чего там произошел масштабный пожар.
Тогда в Генштабе ВСУ заявили, что остановка этого производства может серьезно осложнить техническую способность армии РФ в планировании ракетных атак и работе высокоточного оружия.