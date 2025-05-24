18 человек пострадали при атаке с ножом на вокзале Гамбурга
- 24.05.2025, 11:18
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Четверо из них находятся в критическом состоянии.
В результате нападения с ножом на главном вокзале Гамбурга ранения получили 18 человек, сообщила полиция Гамбурга в пятницу, 23 мая. Нападение произошло вечером. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, остальные получили ранения разной степени тяжести, сообщает агентство dpa. Место атаки было оперативно оцеплено сотрудниками правоохранительных органов, пишет «Немецкая волна».
Подозреваемая в нападении - 39-летняя гражданка Германии - задержана на месте преступления, сопротивления при этом не оказывала. В настоящее время полиция не предполагает политической подоплеки. О ее личности и мотивах не сообщается. Полиция полагает, что нападавшая действовала без сообщников, при этом указывается, что пока нет оснований говорить о политических мотивах нападения. Проверяется психическое состояние задержанной.
Соболезнования от политиков
Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в телефонном разговоре с мэром Гамбурга Петером Ченчером (Peter Tschentscher) высказал слова поддержки пострадавшим и их семьям и близким. Как сообщил официальный представитель правительства Штефан Корнелиус (Stefan Korelius), Мерц проинформирован о ситуации на месте. Глава правительства поблагодарил сортрудников экстренных служб за быструю помощь и предложил администрации Гамбурга поддержку федерального правительства.
Бывший мэр Гамбурга и экс-канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) написал в микроблоге X, что новость из Гамбурга «глубоко потрясла всех нас» и что его мысли с ранеными, их семьями и теми, кто сейчас борется за свою жизнь. Он также выразил «глубокую благодарность» сотрудникам специальных служб.
«Мы разделяем боль немецкого народа, которому я выражаю нашу солидарность этим вечером», - написал на своей странице в X президент Франции Эмманюэль Макрон.