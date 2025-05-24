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Великобритания заподозрила Россию в организации поджога дома премьер-министра

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  • 24.05.2025, 14:56
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Великобритания заподозрила Россию в организации поджога дома премьер-министра

Трое злоумышленников могли вступить в сговор с российской разведкой.

Служба безопасности Великобритании расследует причастность Москвы к организации поджогов объектов недвижимости, связанных с главой британского правительства Киром Стармером, которые произошли в начале мая. Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников правительства королевства сообщает Financial Times (FT).

По подозрению в сговоре для совершения поджогов с намерением подвергнуть опасности жизни людей были задержаны двое украинцев, Роман Лавринович и Петро Починок, а также гражданин Румынии Станислав Карпюк. В британской полиции заявили, что обвиняемые вступили в сговор с «другими неизвестными». По одной из версий следователей, это могли быть вербовщики из российской разведки.

На данный момент троим подозреваемым предъявлено обвинение в уголовных преступлениях, а не в преступлениях против нацбезопасности, отмечает FT. По словам одного из правительственных чиновников, пока ведется расследование «различных версий событий» и на данном этапе «ничего не исключено».

При этом даже если Лондон установит причастность России к поджогам, это не обязательно будет значить, что они были совершены «по заказу» российских властей или что подозреваемые знали о причастности Кремля. Ранее прокурор Сара Пшибыльска отмечала, что мотивы задержанных выяснить пока не удалось.

В Уайтхолле также обсуждается возможная реакция Лондона при подтверждении версии о причастности к преступлениям России, сообщили собеседники.

Суд над обвиняемыми назначен на 6 июня. Ни один из подозреваемых не замечен в идеологической близости к России, уточняет FT, а один из них публиковал праздничные фотографии украинских солдат.

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