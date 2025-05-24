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Трамп пригрозил Apple пошлинами в 25%

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  • 24.05.2025, 21:15
Трамп пригрозил Apple пошлинами в 25%

Из-за производства iPhone за рубежом.

Президент США Дональд Трамп пригрозил американской компании Apple пошлинами в размере не менее 25%, если она не будет производить свои iPhone в США. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Я давно сообщил Тиму Куку из Apple, что ожидаю, что их iPhone, которые будут продаваться в Соединенных Штатах Америки, будут изготовлены в Соединенных Штатах, а не в Индии или где-либо», - заявил Трамп.

Он добавил, что если этого не произойдет, компания Apple должна уплатить Соединенным Штатам пошлины в размере не менее 25%.

Напомним, американская компания Apple планирует перенести сборку всех продаваемых в США iPhone в Индию уже в следующем году.

Apple зафрахтовала грузовые авиарейсы для перевозки 600 тонн iPhone (1,5 миллиона устройств) в Соединенные Штаты из Индии, пытаясь обойти пошлины президента США Дональда Трампа.

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